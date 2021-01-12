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註冊制下借殼上市進入冰河期 資本市場併購重組將優化

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導

隨著註冊制改革持續推進、退市新規正式施行、面值退市邁向常態化，大陸先前備受關注的借殼上市已經進入冰河期，借殼上市數量持續下滑，僅6家企業在2020年完成借殼上市。

21世紀經濟報導，一名摩根士丹利華鑫證券的投行人士表示，借殼上市已經是併購重組裡的非主流，A股殼資源價值將繼續走低，A股殼生態正加速重構。

Wind統計數據顯示，借殼上市的高峰期在2015年，共有34家企業；但2020年併購重組裡借殼上市數量只有6家，分別是天下秀、萬邦德、羅欣藥業、天山鋁業、浙農股份和ST宏盛，相比2019年的9家下滑比例超過33%。

在這6家借殼上市的企業中，交易金額過人民幣百億的僅天山鋁業一例，以往人民幣數百億的借殼上市已不復存在。

2020年7月，天山鋁業借殼新界泵業的方案正式完成，根據方案，新界泵業通過重大資產置換、發行股份購買資產、股份轉讓三項交易，裝入天山鋁業100%股權。

在這次交易中，天山鋁業估值為人民幣170.28億元，交易完成後，上市公司主營業務變為原鋁、預焙陽極、高純鋁、氧化鋁以及鋁深加工產品與材料的生產和銷售。

投行人士表示，在試點註冊制改革的大背景下，大批龍頭公司都會選擇直接上市，借殼的資產或多或少是IPO有點障礙的企業，巨頭不選擇借殼，借殼市場自然冷清。

中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，作為註冊制的配套，市場化的退市制度對A 股市場長期存在的「殼股」現象將起到釜底抽薪的作用，過去買了股票被套了就一直拿著等解套這種操作將不可行了，因為差股票很可能像香港市場上的「仙股」一樣無人問津，最後只能退市。

人民幣 上市公司

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