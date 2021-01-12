民調：林鄭月娥最新評分29分 支持率僅19%

最新民意調查結果顯示，所有香港政府主要官員的民望淨值均為負分，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，對特首林鄭月娥的評分僅29分，是自去年10月以來新低，支持率為百分之19，民望淨值為負54個百分點。

香港電台網站報導，香港民意研究所12日公布最新民調，結果顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29分，民望淨值為負54個百分點，其反對率高達72%，被評為「表現拙劣」。

在司長級官員方面，評分最高的仍是財政司司長陳茂波，有33.6分，其次為獲得30.7分的政務司司長張建宗，律政司司長鄭若驊僅得23.1分，繼續成為司長中評分最低者。這3位司長的民望淨值均為負分。

在局長方面，大部分局長的支持率有所下跌，其中食物及衞生局局長陳肇始的跌幅最大，下跌約18%。而13位局長的民望淨值全部為負值。

根據民研計畫的標準，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，而鄭若驊、楊潤雄及李家超更被評為「表現失敗」。