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香港大規模拘捕後 傳北京計畫進一步推出強硬措施

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為香港金紫荊廣場去年7月1日景象。新華社
圖為香港金紫荊廣場去年7月1日景象。新華社

路透引述消息人士透露，上周逾50位香港參與去年民主派初選的人士被拘捕，是大陸政府強化對其治理發起挑戰的震懾，可能會有更多的舉措。

消息人士表示，計畫尚未最後敲定，但可能會改革香港立法會選舉。一位人士稱這主要是在削弱民主派的影響力。香港立法會選舉因新冠疫情已被推遲一年至9月舉行。

報導引述一位大陸高層官員說，最新的拘捕是震懾民主派人士行動的一部分，確保香港不會重新回到18個月前的狀態。他還稱，北京方面已經長期過於忍耐，需要一勞永逸地解決問題，至少一年內將推出更多強硬措施。

香港特區行政長官林鄭月娥的發言人稱，去年6月實施國安法令香港恢復穩定，並減少了街頭暴力。

香港警方上周首次引用顛覆國家政權罪拘捕53名參與去年民主派初選的人士，其中包括一名居港美籍人權律師；這是國安法自去年6月30日生效以來最大規模的拘捕行動，而且不排除有更多人士被捕。

香港 國安法

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