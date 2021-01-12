台海面臨「驚爆十天」？學者籲我妥為因應、避免捲入美中風暴

美國總統川普任期不到十天，在美駐聯合國大使克拉夫特將訪台之際，國務卿龐培歐又宣布取消美台交往限制，有輿論形容台海恐面臨「驚爆十天」危機時刻，北商大榮譽講座、前海基會顧問蔡志弘分析，美此舉意在刺激北京，政府須更謹慎，避免被捲入美中風暴。前海基會副董馬紹章認為，此刻，中方必然與拜登團隊密切溝通，但不論有無共識，台灣都只會受害，「台灣真的成了川普手中一枚棋子」。

龐培歐宣布取消美台交往限制，為美中台關係投下震撼彈，但各界更關注，拜登任命的國務卿布林肯接手後是否也會貫徹。拜登交接團隊官員九日表示，拜登將致力落實「台灣關係法」與「一個中國政策」，持續支持和平解決兩岸問題。

大陸外交部回應稱，奉勸龐培歐之流停止操弄涉台議題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲的懲罰。絕不允許任何人、任何勢力阻擋中國統一進程，利用台灣問題干涉中國內政。任何損害中國核心利益的行徑，都將遭到中方堅決回擊。

大陸官媒則在龐培歐宣布當天就有強烈批判。新華社痛批龐培歐，透過最後瘋狂，撈取翻本籌碼，將「台灣牌」打到如此沒有下限，可謂歹毒。環球時報稱，龐培歐對中美關係和台灣問題又一次瘋狂挖坑和埋雷；警告如果龐培歐在任期結束前訪台，「屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空」。

蔡志弘受訪表示，川普在任期最後一個月持續對中國大陸極限施壓，包括將大陸半導體龍頭中芯國際等數十家企業和機構列入出口管制清單；美國駐聯合國大使訪台；緊接著又宣布取消美台交往限制。連出數招，除了劍指北京，也是掣肘即將上任的拜登政府，因為在朝野都反中的氛圍下，拜登很難立刻更改這些做法。

面對美中台關係又出現新變數，台海情勢恐更加緊繃，蔡志弘呼籲政府，妥為因應川普最後任期可能出現的美中關係劇烈變化，盡可能維持台海穩定現狀，避免讓台灣被捲入美中風暴，才能維護台灣最大利益和人民福祉。

蔡志弘提到，雖然美國在台灣安全上扮演關鍵角色，但中國大陸也是台灣的重要市場，尤其大陸市場占台灣出口超過四成，台灣除了要持續增強自身實力，也要在美中兩強之間維持動態平衡，才是明智的抉擇。

馬紹章分析，川普政府拿中國大陸開刀，尤其在總統交接的尷尬期，此時北京再怎麼生氣，也不好立即強力反制，因為恐怕斷了和拜登修補關係的機會；同時也是為自己預留未來和民主黨競爭的本錢。

他認為，美方此舉已觸動了美中關係敏感神經，此刻，北京必然正與拜登團隊密切溝通，雙方是否達成共識，可從中方反制強度與時機看出端倪。如果雙方沒有達成共識，中方可能在拜登就職前就會有較強烈反應，反之，大陸的反應則可能會有所節制。