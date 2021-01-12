港媒：川普對台「末日瘋狂」 大陸可能秋後算帳

香港中評社12日發表快評文章指出，川普政府在台灣問題上的「末日瘋狂」撼動不了全局，大陸會謀定而後動，肯定不會水過無痕，未來幾天可能出手，也可能是秋後再算帳。

文章指出，大陸外交部發言人趙立堅昨天奉勸美國國務卿龐培歐停止操弄涉台議題，停止倒行逆施。國台辦發言人朱鳳蓮則強調，堅決反對美國和台灣進行官方往來，將採取堅決有力措施反制任何台美勾連行徑。

文章稱，外界正在猜測大陸會有什麼反制措施、關注其規模和強度，相信其中會有一些讓人意想不到的。如過去應對各種危機與挑釁一樣，大陸會謀定而後動，肯定不會水過無痕；未來幾天可能出手，也可能是秋後再算帳。

文末表示，台海博弈以決心和實力說話，大陸不會總是疲於應付危機，時候到了、時機成熟了就會行動，釜底抽薪，就如在香港處理「黑暴」事件一樣。漠視大陸的警告、低估大陸的決心和實力，繼續相互勾連、禍亂台海，就須為此付出沉重代價。