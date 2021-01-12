調查指僅37%受訪港人願接種新冠疫苗

香港中文大學醫學院一項調查發現，只有37%受訪市民表示會接種新型冠狀病毒疫苗，遠低於其他國家的60%至90%。

綜合港媒報導，中大認為，香港民眾對疫苗的接受程度不理想，建議政府須就疫苗的製造方式、產地及製造商過往經驗等，加強與市民溝通。

調查發現，成年人對疫苗接受程度只有約37%，年輕人和長者對疫苗的接受程度，較中年人為高；52%受訪者表示，對沒有大規模疫苗生產經驗的製造商，所生產的疫苗缺乏信心；43%人則對以新方法製造的疫苗有保留，另外，分別有超過60%受訪市民指，疫苗產地和參與臨床測試的人數，會影響他們對疫苗的接受程度。

根據中大估計，要實現群體免疫，接種率需達人口的70%至90%成。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，調查同時發現，政府有關疫苗的建議，對市民最具影響力，遠勝醫生和家庭成員，為了讓市民在知情情況下自願接種疫苗，使疫苗覆蓋率達到至少70%，政府應就疫苗製造方式、產地、製造商的背景和相關疫苗在其他地區的接種情況，多作解說。

對於提供經濟誘因，研究團隊認為，會讓人誤以為接種疫苗風險高，令市民卻步。