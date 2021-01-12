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民主派人士被捕 林鄭月娥稱不因政治立場而拘捕

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥12日上午出席行政會議前會見媒體並回答提問。 香港中通社
香港特區行政長官林鄭月娥12日上午出席行政會議前會見媒體並回答提問。 香港中通社

對於53名民主派人士去年參加立法會「初選」，涉違《港區國安法》被捕一事，香港特區行政長官林鄭月娥12日表示，由於已進入調查階段，稍後有可能會提出檢控，她作為行政長官，不會評論。

綜合港媒報導，林鄭月娥稱，香港是法治社會，法律面前人人平等，如有人認為只要某些人有政治理念，或曾經屬於採取過某些行動的人就可免除法律制裁，並非法治精神，也非香港的核心價值，沒有人可處於法律之外。

林鄭月娥說，《香港國安法》已列入《基本法》附件三，成為香港法律，要有法必依，否則《香港國安法》會形同虛設。她期望外國放下雙重標準，不應在看待本國事務及中國大陸或香港事務時，採取雙重標準。

林鄭月娥強調，不會因為被捕人的政治觀點或立場而有拘捕行動，但《香港國安法》已清楚說明危害國家安全的行為，不能違反，國安法也會防範、制止及懲治有關行為，三者同樣重要。

香港警方日前出動上千名警員，大舉拘捕涉及去年民主派初選的組織者和參與者，其中6人涉組織及策劃，其餘47人涉參與，共涉及16名前立法會議員，20名現任區議員，是《港版國安法》實施以來最大規模的拘捕行動。

港版國安法 香港 林鄭月娥

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