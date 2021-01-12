快訊

傳北部某醫院醫生確診！疑急診室接觸染疫 多名醫護隔離

中華職棒統一獅元老鄭百勝罹癌過世 享壽61歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫！河北三河市人員全面禁入北京 鼓勵檢舉違規者

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
河北三河市全面禁止人員進入北京，嚴禁從冰凍河面穿越到一河之隔的北京。（百度）
河北三河市全面禁止人員進入北京，嚴禁從冰凍河面穿越到一河之隔的北京。（百度）

為確保大陸首都北京的安全，與北京接壤的河北省三河市12日上午宣布，全市村民、居民居家隔離觀察7天，不得外出、不得進京。通告還鼓勵群眾互相監督、檢舉不遵守通告規定者。

三河市人口有70多萬人，隸屬河北省，由廊坊市代管，地處京、津交界地帶，與北京僅一河之隔，先前已通知禁止人員從河水結凍冰面穿越進入北京。

三河市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室12日發布通告，自即日起以三天時間開展首次全員免費新冠病毒核酸檢測，並實施居家7天隔離觀察，等待第二次免費核酸檢測。

第一次核酸檢測後，參加檢測人員必須居家隔離觀察7天，待第二次核酸檢測通告發布後，進行第二次核酸檢測。

此外，自1月12日中午12時起，三河市全市實行村民、居民出入管控，除生病就醫、疫情防控和保障公共事業運行等涉及國計民生的重要崗位需要外，村民、居民居家隔離期間不得外出、不得進京。同時，城市與城鄉公交所有班線也將暫停營運。

北京 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

河北確診者曾赴北京趴趴走 北京如臨大敵

中國新增55例確診 山西有河北移入無症狀感染者

北京1家7口群聚感染 順義區封閉式管理

河北雄安新區將啟動全員核酸檢測

相關新聞

向華強父子申請「依親居留」 面對中共黨政軍背景人士台灣怎麼防？

香港影視大亨、中國星集團董事會主席向華強與兒子向佐，日前傳出向移民署提出「依親居留」申請，但父子兩人親北京色彩濃厚，向華強曾在去年6月率領大批藝人力挺港版國安法。

胡錫進：川普任期倒數若再有出格之舉 就與美台海對決「往狠裡打」

美國總統川普任期進入倒數計時，北京當局高度提防川普政府的「末日瘋狂」。大陸環球時報總編輯胡錫進11日深夜發文稱，美國本屆...

港終審首席法官上任：護司法獨立

香港終審法院新任首席法官張舉能說，繼續保持獨立和公正無偏，是香港司法機構致力維持的其中一項基本要點，法院難免要審理帶有政...

民主派人士被捕 林鄭月娥稱不因政治立場而拘捕

對於53名民主派人士去年參加立法會「初選」，涉違《港區國安法》被捕一事，香港特區行政長官林鄭月娥12日表示，由於已進入調...

防疫！河北三河市人員全面禁入北京 鼓勵檢舉違規者

為確保大陸首都北京的安全，與北京接壤的河北省三河市12日上午宣布，全市村民、居民居家隔離觀察7天，不得外出、不得進京。通...

印送回走失共軍 邊境對峙仍持續

中共軍方證實，根據中印雙方有關協議，中共邊防部隊一名因天黑、地形複雜等原因走失的士兵，已由印方於一月十一日中午移交中共邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。