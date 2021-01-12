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防疫！河北三河市人員全面禁入北京 鼓勵檢舉違規者
為確保大陸首都北京的安全，與北京接壤的河北省三河市12日上午宣布，全市村民、居民居家隔離觀察7天，不得外出、不得進京。通告還鼓勵群眾互相監督、檢舉不遵守通告規定者。
三河市人口有70多萬人，隸屬河北省，由廊坊市代管，地處京、津交界地帶，與北京僅一河之隔，先前已通知禁止人員從河水結凍冰面穿越進入北京。
三河市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室12日發布通告，自即日起以三天時間開展首次全員免費新冠病毒核酸檢測，並實施居家7天隔離觀察，等待第二次免費核酸檢測。
第一次核酸檢測後，參加檢測人員必須居家隔離觀察7天，待第二次核酸檢測通告發布後，進行第二次核酸檢測。
此外，自1月12日中午12時起，三河市全市實行村民、居民出入管控，除生病就醫、疫情防控和保障公共事業運行等涉及國計民生的重要崗位需要外，村民、居民居家隔離期間不得外出、不得進京。同時，城市與城鄉公交所有班線也將暫停營運。
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