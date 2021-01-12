香港終審法院新任首席法官強調司法獨立

（德國之聲中文網）新任香港終審法院首席法官張舉能周一稱，“司法獨對於香港法治和行政公正具有根本的意義，對不論是地方或海外的公眾和商界對我們司法制度的信心以及香港的國際聲譽也同樣重要。”

張舉能是在接替擔任終審法院首席法官10年後退休的馬道立、宣誓就職數小時後作這番表態的。

現年59歲的張舉能履新之時，正值香港司法面對政治壓力增加、北京推進實施國家安全法。

他指出，司法獨立意味著，法院“絕不能屈服於不當外部壓力或影響”。

司法獨立在香港《基本法》中有明確規定。

張舉能首席法官表示，包括集會、言論和訴訟在內的自由在《基本法》中都有根本性的意義。

國安法實施以來的首批起訴案正交由法院審理，一些親北京人士要求重新審查如何量刑以及任命法官。

根據國安法，北京視為顛覆、分裂、恐怖主義或與外國勢力勾結的行為違法，最高可判終身監禁。該法也允許特區行政長官有權決定哪些法官有資格審理涉及國家安全案件，該法允許將當事人送至內地受審。在內地，執政的中共完全掌控司法。

凝煉/苗子（路透社）

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