被控貪汙受賄 北京遼寧海南三省市政協副主席遭雙開

根據中共中央紀委國家監委網站APP，日前，中共中央紀委國家監委對北京市政協副主席李偉、遼寧省政協副主席劉國強、海南省政協副主席王勇予以雙開（開除黨籍和公職），就他們貪汙受賄等嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

據發布，經查，李偉喪失理想信念，背離初心使命，無視大陸中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項；違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份；甘於被「圍獵」，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在房地產開發建設、消防工程審核驗收等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

發布稱，李偉嚴重違反中共黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

同時，也對遼寧省政協副主席劉國強予以雙開，對劉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

發布稱，經查，劉國強毫無理想信念，初心不正、思想不純，與中共黨離心離德，對中共黨不忠誠不老實，搞兩面派，做兩面人；毫無規矩意識，盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；以明顯低於市場的價格購買房產，公車私用；違規決定使用技改貼息資金發放定額補助，造成大陸國家財產重大損失，違反保密規定；毫無道德底線，腐化墮落，家風敗壞，對家人失管失教；毫無紀法觀念，在分管領域擅權妄為，大搞權錢交易，在企業經營、職務晉升等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

對海南省政協副主席王勇予以雙開，對其嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。