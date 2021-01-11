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中印對峙 解放軍在結冰湖面進行刺殺訓練

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中印雙方持續在邊境對峙。據央視新聞10日發布短片顯示，駐中印邊境解放軍在已結冰的曼冬錯（斯潘古爾湖）湖面上進行新年開訓。（央視畫面截圖）
中印雙方持續在邊境對峙。據央視新聞10日發布短片顯示，駐中印邊境解放軍在已結冰的曼冬錯（斯潘古爾湖）湖面上進行新年開訓。（央視畫面截圖）

中印雙方持續在邊境對峙。據央視新聞10日發布短片顯示，駐中印邊境解放軍在已結冰的曼冬錯（斯潘古爾湖）湖面上進行新年開訓。

短片中可看到，解放軍在湖面上進行刺殺、格鬥等日常訓練。這些訓練結束後，解放軍又進行負重登山訓練。

據香港01報導，曼冬錯也被稱作斯潘古爾湖，位於西藏自治區阿里地區日土縣境內，地處日土縣西部，班公山西南麓的斷陷盆地內。湖面海拔4305公尺，面積61.6平方公里。

據悉，中印雙方近日在邊境部署不斷，新的圖像顯示，印度軍隊在中印邊境西線的班公湖、曼冬錯地區加強了部署。《印度防務評論》4日報導，中國軍隊就部署在距離印度山頭據點「幾米遠」的地方。

目前中印雙方已在邊界兩側部署了數千名士兵，並繼續佔據著重要的戰略陣地。印度邊境公路組織正在佐吉山口的公路進行除雪作業。該山口海拔3,520公尺，整個冬天積雪高達10公尺以上。

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