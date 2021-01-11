四國關切民主派被捕 港警稱有權封「香港編年史」

(德國之聲中文網) 美國國務卿與澳大利亞、英國和加拿大三國外長周日(1月10日)發表聯合聲明，對過去一周香港警方逮捕55名民主派人士表達「嚴重關切」。

上周，港警引用《香港國安法》，以涉嫌觸犯「顛覆國家政權罪」為名，逮捕了去年民主派立法會初選相關人士共55人，是國安法去年6月30日上路以來最大規模抓捕行動。

澳大利亞、美國、英國、加拿大批評《香港國安法》「明顯違反《中英聯合聲明》且破壞了『一國兩制』的框架。」

這些國家在聯合聲明中，譴責新法限制了香港人的權利與自由，稱新法「被用來消除異議人士以及相反政治意見」。聲明呼籲香港與中國當局「尊重法律保障香港人民享有的權利與自由」。

該聲明甚至建議，目前已經被延期到12月舉行的立法會選舉應該再度延遲，直到不同政治立場的候選人都能參選時再舉行。

針對四國聯合聲明，香港特區政府周日(1月10日)予以反駁，並指「其他司法管轄區的高級官員妄語詆毀香港國安法，明顯地是采取雙重標准。」

港府發言人聲明指，國安法或特區內任何法律，對香港每一個人皆平等適用；無人可凌駕於法律之上，「對於某些海外政府官員似乎作出持某種政治理念的人應不受法律制裁的言論，我們感到震驚」。

香港的主權在1997年由英國移交給中國政府，兩國共同簽署的《中英聯合聲明》旨在確保香港與居民的政治自由與市場經濟可以維持至少50年不變。《中英聯合聲明》在1985年於聯合國登記，是有法律約束力的條約。

國安法首度限制網站瀏覽

記錄反修例運動資訊的網站「香港編年史」上周表示收到多人匯報，指於香港無法瀏覽，質疑是當局要求網絡供應商封鎖網站。香港媒體如《有線電視》、《明報》1月9日均指出，這是港警國家安全處首度援引《香港國安法》第43條封鎖網站。

該網站總編輯陳妍茵8日晚間發出聲明表示，該網站6日起收到身處香港之使用者回報無法連線至該網頁。在翻查統計數據後，編年史也發現來自香港的使用者數量下跌。她在聲明中澄清「本站從來沒有選擇性封禁富笨地區或特定網絡供應商IP，未來亦不打算如此做」。聲明寫道，「就現時的跡象及證據，我們有理由相信香港的網絡供應商，主動封鎖本站內容，而當中涉及政府部門的要求或合作。」陳妍茵在聲明中譴責網絡供應商與中港政府合謀，以封網扼殺香港公民獲取資訊的自由。

上周，港警在回應「香港編年史」瀏覽問題時回覆傳媒查詢表示，不評論個別個案，但引用《香港國安法》第43條表示，警方可要求供應商，禁制「發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行或導致危害國家安全罪行」的電子訊息。警方指，會按實際情況「依法采取行動」。

《南華早報》9日引述消息人士指出，警隊已開始要求網絡供應商（ISPs）停止訪問《香港編年史》網站，理由是涉嫌觸犯《香港國安法》第43條及其施行細則。警務人員可命令網絡供應商阻截其判定可能構成危害國家安全罪的電子信息訪問。

《南華早報》解釋，警務處處長經保安局局長批准後，可授權警員執行此類指令，而警務處處長和保安局局長都是行政長官林鄭月娥主持的「維護國家安全委員會」的成員。

「香港編年史」是一個在2019年成立的網站，載有大量運動信息，包括千多名警務人員和近千名親中建制人士的個人資料、「黑警濫權實錄」等。

張慈/鄒宗翰 (綜合報導)

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