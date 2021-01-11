陸印發「法治中國建設規劃」：探索一國兩制台灣方案

近日，中共中央印發《法治中國建設規劃（2020-2025年）》。規劃提出，依法保障「一國兩制」實踐和推進「祖國統一」；探索「一國兩制」台灣方案，推進「祖國和平統一」進程。

據新華社10日深夜報導，規劃指出，探索「一國兩制」台灣方案，推進「祖國和平統一」進程。推動兩岸就和平發展達成制度性安排，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。支持兩岸法學法律界交流交往。運用法治方式捍衛一個中國原則、堅決反對「台獨」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

規劃提到，建設法治中國，必須高度重視依法保障「一國兩制」實踐、鞏固和深化兩岸關係和平發展，運用法治思維和法治方式處理好國際經濟、政治、社會事務，深入推進依法治軍從嚴治軍，更好維護和實現中國和平發展的戰略目標。

規劃指出，堅持（大陸）憲法的最高法律地位和最高法律效力，堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護（大陸）憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，把維護中共中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機統一起來，完善特別行政區同大陸憲法和基本法實施相關的制度和機制。支持特別行政區行政長官和政府依法施政、積極作為，履行維護大陸國家主權、安全、發展利益的憲制責任。健全落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，確保「一國兩制」行穩致遠。防範和反對外部勢力干預香港、澳門事務，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

規劃還指，依法保護港澳同胞、台灣同胞權益。全面推進大陸與香港、澳門互利合作，完善便利香港、澳門居民在大陸發展的政策措施。加強大陸與香港和澳門、大陸與台灣的執法合作和司法協助，共同打擊跨境違法犯罪活動。