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2013~18年 陸援外6年2702億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國務院新聞辦公室10日發布「新時代的中國國際發展合作」白皮書指出，2013年至2018年，中國大陸對外援助金額為2702億元人民幣，包括無償援助、無息貸款和優惠貸款。

中新社報導，白皮書說，中國大陸國際發展合作規模穩步增長，並更多向亞洲、非洲地區最不發達國家和「一帶一路」發展中國家傾斜。

在援助規模上，白皮書指出，2013年至2018年，中國大陸對外援助金額為2702億元人民幣，包括無償援助、無息貸款和優惠貸款。

其中，提供無償援助1278億元人民幣，占對外援助總額的47.30%，重點用於幫助其他發展中國家建設中小型社會福利項目以及實施人力資源開發合作、技術合作、物資援助、南南合作援助基金和緊急人道主義援助項目。提供無息貸款113億元人民幣，占對外援助總額的4.18%，主要用於幫助其他發展中國家建設社會公共設施和民生項目。提供援外優惠貸款1311億元人民幣，占對外援助總額的48.52%，用於幫助其他發展中國家建設有經濟社會效益的生產型項目和大中型基礎設施，提供成套設備、機電產品、技術服務以及其他物資等。

在援助實施方式上，白皮書說，中國大陸在援建成套項目、提供物資、開展技術合作等的基礎上，新增南南合作援助基金項目，同時不斷創新對外援助方式手段。

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