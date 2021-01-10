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陸外交部駐港公署批西方政客：赤裸裸干預香港

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國、加拿大等四國發表外長聯合聲明，譴責港府先前拘捕逾50名香港協調及參與民主派初選人士，大陸外交部駐港公署發言人10日批評「赤裸裸干預香港事務和中國內政」。（圖／取自搜狐）
美國、加拿大等四國發表外長聯合聲明，譴責港府先前拘捕逾50名香港協調及參與民主派初選人士，大陸外交部駐港公署發言人10日批評「赤裸裸干預香港事務和中國內政」。（圖／取自搜狐）

美國、加拿大、英國及澳洲四國發表外長聯合聲明，譴責港府先前拘捕逾50名香港協調及參與民主派初選人士，呼籲北京當局尊重港人自由。大陸外交部駐港公署發言人10日對此批評，「赤裸裸干預香港事務和中國內政」。

據大陸外交部駐港公署網站消息指出，大陸外交部駐港公署發言人10日表示強烈譴責和堅決反對。

大陸外交部駐港公署發言人表示，「53人策畫組織實施所謂『35+』和『攬炒十步曲』，明目張膽地圖謀癱瘓香港政府，涉嫌觸犯香港國安法第22條規定的顛覆國家政權罪，這些人絕不是個別西方政客粉飾美化的所謂『民主活動人士』，而是涉嫌顛覆國家政權、嚴重危害國家安全的犯罪分子。」

大陸外交部駐港公署發言人說，任何人都沒有危害國家安全的權利和自由，沒有凌駕於法律之上的權利和自由。香港警方依法採取執法行動，正是為了保護絕大多數遵紀守法民眾更好行使權利和自由，切實保障國家安全、香港社會安定和民眾安寧。

該發言人指出，「個別西方政客串聯起來，無視其本國密不透風的國安立法，卻一而再、再而三惡毒攻擊香港國安法，是典型的雙重標準。這恰恰說明香港國安法堵塞了外部勢力與反中亂港分子勾結、破壞香港穩定發展的漏洞，彰顯了巨大威力。事實已經並將進一步證明，內外反中亂港勢力妄圖在香港為所欲為、危害國家安全的日子一去不復返了！」

該發言人強調，「中國是法治國家，香港是法治社會」，堅定支持香港政府依法施政、警方嚴正執法，推動「一國兩制」在香港國安法護佑下行穩致遠。敦促西方政客認清歷史和現實，恪守國際法和國際關係基本準則，「立即停止干預香港事務和中國內政」。

香港 國安法 外交部

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