陸官媒接連嗆美！新華社：打台灣牌無下限 用心歹毒

美國國務卿龐培歐宣布解除美國與台灣交往限制，大陸官媒接連發聲，新華社晚間發表時評表示，距離下台不足兩周，龐培歐突然宣布取消美台官方往來限制，舉世皆驚；人們知道龐培歐代表的美國少數反華政客已四面楚歌，會通過最後瘋狂撈取翻本籌碼，但他們將「台灣牌」打到如此沒有下限，其用心可謂歹毒。

在這篇新華時評之前，官媒環球時報稍早發表社評表示，這是距川普下台只有大約10天時，龐培歐對中美關係和台灣問題又一次瘋狂的挖坑和埋雷。

新華時評指出，四十多年前，中美雙方領導人以極大的智慧和創造力在台灣問題上達成一致，成為兩個大國建交的重要基礎之一。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實，也是美方在中美建交公報等三個聯合公報中的明確承諾。

時評稱，毀城容易建城難。美國現今少數政客既無建城之才，也無守城之願，他們眼裡只有個人政治利益那一畝三分地，只會掄起大錘一通亂砸，砸壞中美關係、砸亂國際秩序、砸爛美國國家信譽，通通在所不惜，給繼任者留下難以收拾的爛攤子。

時評指出，現任美國政府一手破壞了其前任政府和領導人參與建造的國際體系，將自己塑造成多邊合作的敵人；對內，他們煽動對立，最終導致國會山被攻陷，造成平民和警察傷亡，美國社會撕裂前所未有。美國國內、甚至政府內部對這些政客的厭棄也達到了頂峰。

評論說，所謂病急亂投醫，打「中國牌」一直以來就被美一些無良政客視為挽救自己政治生命的救命稻草，他們在台灣、香港、新疆等問題上頻頻插手，干涉中國內政，為的是牽制中國發展，為的是通過扮演反華急先鋒，為自己撈取政治資本。

「在台灣問題上，近來他們的危險行動更是變本加厲。從簽署所謂台灣保證法，到與台灣方面通過視頻（視訊）形式進行所謂政治軍事對話，從宣布派美駐聯合國代表訪台，到宣布取消美台官方往來限制，這些政客在台灣問題上如此不擇手段，無非是想轉移矛盾，最後撈點翻本籌碼，根本不考慮中美兩國關係與兩國人民的長遠利益。」

時評強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。作為世界上第一和第二大經濟體，中美關係的好壞，不僅事關兩國和兩國人民的根本利益，也深刻影響全球福祉和世界局勢的走向。

時評最後說，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中方必將採取一切措施堅決維護自身主權、安全利益。美方如果任由這一小撮人在台灣問題上搞政治操弄，無疑會破壞中美關係的基石。美方一些勢力若一意孤行，也勢必為此付出沉重代價。