香港大抓捕：中國的震懾策略奏效了？

（德國之聲中文網）數名社會觀察家對德國之聲表示，在港警周三依據《香港國安法》大規模抓捕了50余名反對派人士後，香港民主運動正被恐懼及不安的氛圍所籠罩。

雖然多數被捕者都在周四交保獲釋，但當局對香港反對派的嚴厲打壓，仍被廣泛視為是中共向港人發出的一次警告。

因擔憂自身安全選擇化名受訪的香港政治科學家John表示：“北京對香港人傳遞了非常明確的信息，只要你與反對派有關聯，無論你是誰都會受到監視。”

“在國安法之下，北京及其在香港的羽翼可以用任何手段來打壓你。”John在接受德國之聲采訪時如是說。“這不是常規意義上的法律，而是一種北京認為合適時就能隨時運用的政治工具。”

北京在去年六月底出台《香港國安法》，用以回應香港民眾抗議中共侵蝕其自治權的大規模民主運動。

“一國兩制”的終結

1997年香港回歸後，中國以“一國兩制”框架治理香港，並承諾一國兩制在2047年之前五十年不變。“一國兩制”允許香港在《基本法》的保障下保留其經濟、行政和司法架構。

然而，自香港實施備受爭議的《國安法》後，北京可利用“分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義、勾結境外勢力”的罪名逮捕任何人。《國安法》的出台引發國際社會強烈批評，認為該法案嚴重危害香港自由。

《香港國安法》出台至今，已有超過90名民主派政治家和活動人士因違反條款模糊的國家安全法規而被逮捕，其中4人遭到正式起訴，包括香港媒體大亨黎智英以及前“學生動員”召集人鐘翰林。異議的空間被快速擠壓消失。

2020年11月，香港特區政府宣布取消四名立法院泛民議員資格，理由是其“危害”國家安全。民主派議員隨即宣布總辭以示抗議。

向港人灌輸恐懼

活動人士和專家認為，近期的大抓捕顯示北京意圖進一步收緊對香港的鉗制。

前香港立法會議員何俊仁對德國之聲表示： “北京如今撒下天羅地網，可以抓捕所有想抓捕的人。現在即使是溫和的民主派成員也免不了被捕。”

美國加州大學歷史學者華志堅（Jeff Wasserstrom）指出，中國大陸和香港逮捕活動人士的差異正在縮小。在《國安法》實施的前後，不僅是抓捕規模改變，遭到香港政府針對的人群也有所不同。“其目標似乎是一次將恐懼注入盡可能多的群體。”

何俊仁稱，過去在香港被捕的人士很快就會獲釋，釋放後也能自由對媒體發言，但在《國安法》實施後，逮捕和起訴的過程變得更為“泛濫”。

“他們先逮捕你，將你整夜拘留以達到威嚇目的，接下來才會正式起訴。很不幸，政府變得非常偏執。”

自我審查之風盛行

活動人士擔憂，在針對過立法會議員後，北京會將矛頭轉向教育界等其他社會領域。出身學術界的政治科學家John認為，社會工作者以及司法人員也會成為潛在目標。

他表示，基於安全考量，部分香港學者已在實施自我審查。“他們也不想自我審查，但如此多的不確定性使其別無選擇。”

John指出，恐懼迫使人們避免與當局對抗。“在可預見的未來中，我認為香港不會出現大型阻力，因為這樣做的空間正在萎縮。”他預測，有關當局的鎮壓行動會持續，香港的局勢將每況愈下。

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