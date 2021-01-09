反送中港青周梓樂身亡 法庭裁定死因存疑

曾參與香港反送中運動的香港科技大學學生周梓樂在前年11月墜樓身亡，至今原因不明。陪審團今日以4比1裁定周梓樂的死因存疑。

港媒綜合報導，周梓樂的父親今日表示，想向周梓樂說已經盡力尋找真相，但仍差一點點。希望有生之年找出事件真相，現階段不想猜測真相為何。

周梓樂父親在接受港媒採訪時，眼光泛淚。他表示，陪審團的態度相當認真，一直希望尋找真相，無論如何都尊重陪審團的決定，相信陪審團也認同有不少疑點，所以才決定「死因存疑」。

死因裁判官高偉雄聽取裁決後，對周梓樂的父母致謝，形容周梓樂年輕有為，要處理類似研訊感到非常難過。這次研訊已經差不多「接近真相」，若涉事停車場的監視器角度高5度、時間慢數秒，可能更能呈現真相。

2019年11月4日，香港將軍澳地區發生警民衝突，周梓樂在尚德停車場被發現墜樓重傷。之後經過2次手術，傷勢未好轉，周梓樂深陷昏迷，同年11月8日離世，得年22歲。