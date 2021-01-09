快訊

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

國家警報大響！19:35規模5.7地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丹麥政界人士協助許智峯流亡 港保安局：依法處理

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港立法會前議員許智峯。圖／取自許智峯臉書
香港立法會前議員許智峯。圖／取自許智峯臉書

香港立法會前議員許智峯去年底流亡海外，過程獲丹麥政界人士協助。香港保安局發言人表示，若任何人參與組織、策畫或協助潛逃、串謀有關刑事罪刑，警方會依法處理。

港媒香港電台今日引述一則報導指，協助許智峯流亡的4名丹麥政界人士可能會遭到港府發出國際拘捕令。

香港保安局發言人對此回應，指出獲法庭准予保釋的被告棄保潛逃，已經觸犯香港法律。任何人參與組織、策劃或協助潛逃或串謀有關的刑事罪行，警方會調查及搜證，在香港司法管轄範圍的法律框架下，按事實和證據，依法處理。

香港保安局發言人說，港府會追究所有逃犯的刑事責任，令他們面對法律制裁，警方將根據案件的實際情況，依法循不同途徑追查逃的下落，緝拿歸案。

丹麥媒體近日報導，港府政調查追究協助許智峯逃亡的丹麥人士，包括2位國會議員，擬發出「國際拘捕令」，認為這可能將影響中國大陸與丹麥的關係。

許智峯在去年流亡時表示，會與流亡英國的羅冠聰等人一起拉闊香港的國際戰線。

香港 丹麥 羅冠聰

延伸閱讀

丹麥政界人士協助許智峯外逃 港府：依法處理

信用卡遭取消 許智峯批滙豐銀行：行為猶如強盜

許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜

羅冠聰與許智峯英國重聚 稱人在海外、互相扶持

相關新聞

丹麥政界人士協助許智峯流亡 港保安局：依法處理

香港立法會前議員許智峯去年底流亡海外，過程獲丹麥政界人士協助。香港保安局發言人表示，若任何人參與組織、策畫或協助潛逃、串...

首引港版國安法封鎖網站 「香港編年史」一度遭封鎖

香港警方國家安全處首次引用「港版國安法」封鎖當地一個名叫「香港編年史」的網站。該網紀錄大量警務人員及建制派的個人資料，以...

港媒：記錄反送中網站 「香港編年史」疑遭封鎖

據報導，記錄香港「反送中」運動資訊的網站「香港編年史」疑似遭到政府封鎖。警方雖稱不評論個案，但援引港區國安法實施細則，指...

「反送中」襲擊環時記者 3人判刑最高5年半

中國官媒環球時報記者付國豪2019年採訪香港反送中運動期間，被示威群眾「圍捕」，昨日法官判處三名被告參與暴動及傷人罪名成...

一邊擁習一邊諷美 學者：中能討論罷免領導人嗎？

中國官方媒體大幅報導美國國會動亂事件之際，中共中央政治局近日召開新年的第一次會議，再次強調擁護習核心。有學者認為，中共官...

軍刊：引擎制約 運20只夠生產40架

中國軍事刊物「兵工科技」近日稱，中國自俄羅斯採購的航空引擎僅夠生產40架運20，急需國產發動機補位。中國運20戰略運輸機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。