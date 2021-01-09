丹麥政界人士協助許智峯流亡 港保安局：依法處理

香港立法會前議員許智峯去年底流亡海外，過程獲丹麥政界人士協助。香港保安局發言人表示，若任何人參與組織、策畫或協助潛逃、串謀有關刑事罪刑，警方會依法處理。

港媒香港電台今日引述一則報導指，協助許智峯流亡的4名丹麥政界人士可能會遭到港府發出國際拘捕令。

香港保安局發言人對此回應，指出獲法庭准予保釋的被告棄保潛逃，已經觸犯香港法律。任何人參與組織、策劃或協助潛逃或串謀有關的刑事罪行，警方會調查及搜證，在香港司法管轄範圍的法律框架下，按事實和證據，依法處理。

香港保安局發言人說，港府會追究所有逃犯的刑事責任，令他們面對法律制裁，警方將根據案件的實際情況，依法循不同途徑追查逃的下落，緝拿歸案。

丹麥媒體近日報導，港府政調查追究協助許智峯逃亡的丹麥人士，包括2位國會議員，擬發出「國際拘捕令」，認為這可能將影響中國大陸與丹麥的關係。

許智峯在去年流亡時表示，會與流亡英國的羅冠聰等人一起拉闊香港的國際戰線。