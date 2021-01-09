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首引港版國安法封鎖網站 「香港編年史」一度遭封鎖

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港警方國家安全處首次引用「港版國安法」封鎖當地一個名叫「香港編年史」的網站。該網紀錄大量警務人員及建制派的個人資料，以及有關香港反送中運動的訊息。

港媒明報引述警方消息人士，指出香港警方封鎖了當地一家網站，並首次援引港版國安法。但未交代網站哪些內容違反國安法，或是否透過網路供應商封鎖。

昨天有用戶無法流覽該網站，網站編輯質疑官方封鎖網站。港警發言人昨對此表示，不評論個別案例，但表示據港版國安法第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能導致危害國家安全罪行發生的電子資訊作出禁制行動。

「香港編年史」主編及管理人陳妍茵前晚發聲明，稱接連收到身處香港的使用者報告，使用部分香港網路供應商的服務時，無法連線至該網站。

涉參與封鎖網站的網路供應商包括數碼通、中移動、香港寬頻及香港電訊。香港電訊表示沒有評論。香港寬頻回應，稱沒有封鎖用戶連線至該網站。數碼通、中移動、3香港、有線寬頻均沒未回覆媒體詢問。

相關報導指出，網站編輯質疑當局封鎖網站。不過，昨晚約10時恢復正常。

香港 港版國安法 港警

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