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川普推特遭封 胡錫進：證明無完全意義的言論自由
美國國會暴亂事件落幕後，美國總統川普的臉書、IG帳號就相繼遭停用，連川普最常使用的社群媒體推特也宣布，川普的推特帳號遭永久停用。消息傳出後，大陸環球時報總編輯胡錫進隨即在其微信公眾號發文稱，「看來人類真的沒有能力管理完全意義上的言論自由」。
胡錫進表示，推特宣布永久封停川普的帳號，「這很炸」，在美國引起了截然不同的反響。
胡錫進說，早晨起來看到這個消息，腦子裡的第一反應是：推特沒有了川普，「好玩度會少很多」。緊跟著想到的是，連美國總統的社交媒體帳號都能因為「存在煽動暴力的風險」被封，看來在每一個社會，言論自由真的不是沒有邊界的，人類尚沒有能力管理完全意義上的言論自由。這挺讓人遺憾的，但這就是現實。
文章並稱，「有人可能會覺得推特公司連總統的帳號都敢封，這是民主的表現。非要從這個角度看，是一種挺固執的邏輯。我覺得，說美國社會的撕裂和鬥爭讓那個國家有些失序了，更準確些。」
胡錫進並譏諷美國，「總統不像總統，反對派不像反對派，政治鬥爭原本不該是這樣的。它不是美國立國者當初設計三權分立時所希望的，美國總統不該『撒瘋』，美國今天的政治生態不該把總統『逼瘋』。我的結論是，美國的政治制度在退化，導致了這些問題。」
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