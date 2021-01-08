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泛民大拘捕 香港民主黨前主席胡志偉被撤銷保釋

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港民主黨前主席胡志偉。圖／取自路透社
香港民主黨前主席胡志偉。圖／取自路透社

港警在6日大拘捕50多名泛民派人士，被捕人士在昨日晚間陸續獲得保釋，不過香港民主黨前主席胡志偉因違反去年底一項保釋條件，這次被捕後未能保釋，暫時被收押。

綜合港媒報導，胡志偉一開始與其他被捕人士獲得警方批准保釋，期間他交出一本英國公民（海外）護照（BNO）作為保釋條件。但港警隨後發現，他去年曾因涉嫌煽惑、舉行及參與未經批准集結罪，同年12月獲法庭批准保釋，當時條件是交出全部旅遊證件，但胡志偉今卻向警方交出一本護照。

西九龍裁判法院上午撤銷胡志偉的保釋申請，裁判官羅德泉表示，胡志偉在之前的一案沒有交出所有旅遊證件，包含BNO，明顯違反保釋條件，經重新評估後，胡志偉的潛逃風險增加，勒令收押。

民主黨副主席林卓廷及其他黨員中午到西九龍裁判法院聲援。林卓廷指出，民主黨會全力支持胡志偉所有法律程序，也會詳細研究上訴的可能性。

裁判 民主黨 護照

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