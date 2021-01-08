大陸人權律師獲德法人權獎 遭拘押無法領獎
曾是「709大抓捕」的辯護律師律師李昱函近日被授予德法人權法治獎，不過李昱函本人因被官方指「尋釁滋事罪」及「詐騙罪」被拘押至今，無法親自領獎，由另一名人權律師王宇代領。
據自由亞洲電台報導，去年德國外長馬斯（Heiko Maas）與法國外長勒得里昂（Jean-Yves Le Drian）在世界人權日當天聯合頒發2020年度德法人權與法治獎，大陸人權律師李昱函是15名獲獎者之一。
李昱函多年維護中國人權法治，在2015年針對大陸權律師的「709大抓捕」中，李昱函為被抓捕的王宇律師辯護，並致力於維護其他被捕人權律師及其家屬的權利。
2017年李昱函本人也被捕。大陸官方在2019年指控李昱函「尋釁滋事罪」及「詐騙罪」，他因此遭拘押至今。
王宇表示，李昱函獲獎實至名歸，他在「709大抓捕」做了大量工作，也代理多起人權案，為弱勢群體做了許多法律方面的工作。中國大陸人權狀況正不斷惡化，他在這過程中付出了自由的代價。
歐盟對外事務部（EEAS）去年12月21日曾發布聲明，呼籲大陸立即釋放李昱函及其他人權律師和人權捍衛者。希望中國尊重法治，建立公正的審判，並徹底調查所有對人權捍衛者及家屬的任意拘留、虐待和酷刑案件。
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