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前港大副教授戴耀廷獲釋：香港凜冬已至
香港警方6日無預警對53名泛民主派人士大拘捕，昨日多名人士陸續獲准保釋。前港大法律學院副教授戴耀廷昨日晚間11點在馬鞍山警署保釋外出，他表示，香港進入寒冬，但相信港人會用自己的方法逆風而行。
據香港電台報導，戴耀廷在被扣留約40小時後保釋外出。他並沒有回答提問，只是說香港已進入寒冬，正吹起一陣又猛又凍的風，但相信，仍有很多香港人會用自己的方法逆風而行。
報導指稱，多名人士稱，保釋條件包含現金港幣3萬元（約新台幣12萬），交出旅遊證件，且需要下個月向警方報到。
香港民主黨前立法會議員涂謹申也在昨晚獲准保釋，他說，希望大陸國家領導人想一想，為何不可讓香港有真正「一國兩制」？他也擔心很多香港人看到民主派人士集體被捕，會下定決心離開香港，希望上帝保佑香港。
區議員岑敖暉也在昨晚獲保釋，他指出，被扣留期間進行3次錄影，警方只多次強調他因參與初選，涉嫌犯「顛覆國家政權」。他對此感到不解，不明白兩者為何被劃上等號，認為被捕理由可笑。
社民連沙田區議員岑子杰昨晚離開油麻地警署時表示，他在被捕期間一直在想「自己被捕是不是好荒謬？」
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