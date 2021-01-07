大拘捕被批 港府：無懼海外政府的制裁威脅

香港昨日拘捕53名泛民主派人士，歐盟表示可能會對大陸的行徑進一步制裁。港府今日表示，無懼任何海外政府的制裁威脅，也會毫不猶豫譴責粗暴干預香港事務的外國或境外勢力。

香港昨日大肆拘捕港人，引起國際社會關注與批評。據港府新聞網，港府發言人表示，海外政府官員與政客做出的是以偏概全與失實的言論。

港府發言人辯駁，「港版國安法」清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行和刑罰。法律亦體現了無罪推定；一事不再審；以及犯罪嫌疑人及被告人等依法享有辯護權和其他訴訟權利。

港府發言人更說，這些特點使「港版國安法」與其他司法管轄區相類似的國家安全法律看齊，並指「甚或更佳」。更批評海外人士詆毀該法是雙重標準，「暴露對中華人民共和國和香港的偏見」。