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微信封殺？字節跳動旗下「飛書」小程序審核卡關近兩月

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
字節跳動旗下職場辦公協作平台「飛書」疑似遭到騰訊封殺。（圖／取自澎湃新聞）
字節跳動旗下職場辦公協作平台「飛書」疑似遭到騰訊封殺。（圖／取自澎湃新聞）

字節跳動旗下職場辦公協作平台「飛書」疑似遭到騰訊封殺。字節跳動副總裁謝欣7日於網路發文指出，「飛書文檔」微信小程序已經在審核流程上被卡將近2個月。

澎湃新聞報導，謝欣認為，被卡的原因在於「微信開放平台的不開放」。她說，騰訊沒有給出任何回應和理由，只說「此應用在安全審核中」，不做進一步處理。截至發稿，騰訊暫未對此事做出公開回應。

謝欣發布的微信開放平台頁面截圖顯示，「飛書文檔」處於審核狀態，並且附註「將會在7個工作日內完成審核」。

香港經濟日報報導，謝欣指出，微信開放平台的審核，一直是「一個未解之謎」，即使審核狀態變成「已通過」，微信也可以無理由將產品封禁。字節跳動的另外兩款微信小程序「飛書會議」和「飛書」，也有同樣的遭遇。

飛書是字節跳動在2016年研發的辦公協作平台，整合了即時溝通、共享日曆、線上文檔、語音視訊會議、雲端硬碟等功能，定位與阿里巴巴旗下釘釘、騰訊的企業微信相仿。除了飛書，字節跳動還推出了獨立的飛書會議App、飛書文檔App等產品，而騰訊也有類似的騰訊會議、騰訊文檔。

謝欣認為，從去年初，飛書宣布為中小企業提供三年免費服務以來，騰訊微信就開始無理由地全面封殺飛書。

去年2月時，飛書曾發布公告，飛書相關域名被微信全面封禁，在微信至今無法穩定訪問，造成用戶無法正常登入、下載或使用飛書。

去年3月，微信官方帳號發布消息指出，疫情防控之下，部分第三方App透過分享等行為，涉嫌拉取微信關係鏈、誘導下載，對用戶隱私安全造成了威脅，微信已根據平台規則進行「強提示」，需要跳轉網路頁面，其中涉及騰訊朋友、釘釘等應用。

微信 疫情 香港

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