聽新聞
test
0:00 / 0:00
港媒：被捕泛民派人士將陸續獲保釋
港警昨日大動作拘捕53名泛民派人士，港警消息指出，經過通宵扣查後，今日下午53名人士陸續獲准保釋，警方暫時不會提出檢控。
港媒綜合報導，消息指出，協調民主派初選、被捕的港大法律學院前副教授戴耀廷仍在馬鞍山警署協助調查；美籍律師關尚義昨晚已獲准保釋。大部分被捕人士將陸續獲准保釋。
昨日被拘捕的人士，他們多有參加去年的初選，包括前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、楊岳橋等人；負責協調初選的前香港大學法律系副教授戴耀廷也被拘捕。
官方以涉嫌違反港版國安法第22條規定的顛覆國家政權罪，拘捕53人。又指，因這些人士去年7月非法參與「35+初選」。
香港保安局長李家超昨稱，「涉案人士圖謀以一個歹毒的計畫，去癱瘓特區政府」。我方陸委會則認為，香港從東方明珠變成「東方煉獄」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言