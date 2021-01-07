港媒：被捕泛民派人士將陸續獲保釋

港警昨日大動作拘捕53名泛民派人士，港警消息指出，經過通宵扣查後，今日下午53名人士陸續獲准保釋，警方暫時不會提出檢控。

港媒綜合報導，消息指出，協調民主派初選、被捕的港大法律學院前副教授戴耀廷仍在馬鞍山警署協助調查；美籍律師關尚義昨晚已獲准保釋。大部分被捕人士將陸續獲准保釋。

昨日被拘捕的人士，他們多有參加去年的初選，包括前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、楊岳橋等人；負責協調初選的前香港大學法律系副教授戴耀廷也被拘捕。

官方以涉嫌違反港版國安法第22條規定的顛覆國家政權罪，拘捕53人。又指，因這些人士去年7月非法參與「35+初選」。

香港保安局長李家超昨稱，「涉案人士圖謀以一個歹毒的計畫，去癱瘓特區政府」。我方陸委會則認為，香港從東方明珠變成「東方煉獄」。