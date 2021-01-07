快訊

美國國會正式認證！拜登跨越270張選舉人票門檻 確認當選總統

疫情嚴峻！日相菅義偉宣布緊急狀態 為期一個月至2月7日

大陸國開行前董事長胡懷邦 受賄被判無期徒刑

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家開發銀行前董事長胡懷邦，因受賄罪7日被判處無期徒刑。中新社
大陸國家開發銀行前董事長胡懷邦，因受賄罪7日被判處無期徒刑。中新社

據央視新聞報導，大陸國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦，因被控受賄約新台幣3.7億元，7日上午被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

中共近期似乎正在加快處理官員貪腐案。天津市第二中級人民法院本月5日也宣判，中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民因受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

賴小民被控在2008年至2018年，因職務之便，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物逾人民幣17.88億元（約新台幣77.5億元）。

報導稱，河北省承德市中級人民法院7日上午公開宣判胡懷邦受賄一案。胡懷邦被控在2009年至2019年，利用職務上的便利，直接或者通過其特定關係人非法收受財物共計折合人民幣8,552萬餘元。

承德市中級人民法院認為，胡懷邦的行為構成受賄罪。鑒於胡懷邦到案後能如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

人民幣 贓款 死刑

延伸閱讀

台南少年郎為友人出頭 持西瓜刀斷人手腳筋被判4年4月

「第一貪官」賴小民擁100多個情婦 家中搜出2.7億現金

工人鋪烤漆板16公尺摔下亡 老闆未督促扣安全帶被判5月

台南女冒用29人名義詐取54支手機 僅賺27萬元被判2年

相關新聞

大陸國開行前董事長胡懷邦 受賄被判無期徒刑

據央視新聞報導，大陸國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦，因被控受賄約新台幣3.7億元，7日上午被以受賄罪判處無期徒刑，...

美駐聯合國大使訪台 陸外交部：堅決反對、強烈譴責

美國國務卿龐培歐宣布美國常駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。大陸外交部發言人華春瑩表示，龐培歐的聲明嚴重違反國際關係基本準...

涉違港版國安法 黃之鋒今獄中再被捕

港警6日以涉嫌違反「港版國安法」拘捕53名民主派人士。消息稱，正在獄中服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，及正在收押的人民力量...

共軍最強戰機殲-20 換裝推力更大的發動機

解放軍「空軍線上」5日發布的宣傳視頻，展示了一架裝備隱身構型WS-10「太行」發動機的殲-20戰機起飛的鏡頭。這是中共空...

港警大舉拘捕民主派 中歐投資協定恐現陰霾

香港警方6日出動上千警力，大規模拘捕53名民主派人士引發國際社會譁然。目前流亡海外的三名香港民主派人士羅冠聰、許智峯、張...

港泛民派被捕 台灣民團籲政府升級援港政策

香港警方昨天逮捕53名泛民主派人士，指他們涉嫌觸犯港區維護國家安全法的顛覆國家政權罪；台灣多個公民團體今天呼籲台灣政府制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。