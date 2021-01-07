美駐聯合國大使訪台 陸外交部：堅決反對、強烈譴責

美國國務卿龐培歐宣布美國常駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。大陸外交部發言人華春瑩表示，龐培歐的聲明嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

華春瑩在今天的例行記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美建交公報中也就此做出明確的承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

她說，「我們看到一段時間以來，川普政府內少數反華政客不斷上演最後瘋狂，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰」。

華春瑩說，「我們敦促美方立即停止干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係的言行。中方將採取一切必要措施，堅決維護自身主權安全利益，美方必將為其錯誤行為付出沉重代價」。