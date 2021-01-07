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涉違港版國安法 黃之鋒今獄中再被捕

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
港警以涉嫌違反「港版國安法」，正在獄中服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，7日在石壁監獄又被捕。美聯社
港警以涉嫌違反「港版國安法」，正在獄中服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，7日在石壁監獄又被捕。美聯社

港警6日以涉嫌違反「港版國安法」拘捕53名民主派人士。消息稱，正在獄中服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，及正在收押的人民力量副主席譚得志，7日分別在石壁監獄及荔枝角收押所被捕。

黃之鋒臉書專頁6日發文，指警方上午以涉嫌違反「港版國安法」為由，到黃之鋒住所搜查近1.5小時。

黃之鋒因涉2019年6月包圍警察總部案，被判處監禁13個半月，目前正在石壁監獄服刑。譚得志則被控「刑事罪行條例」發表煽動文字等共14罪，關在荔枝角收押所。

星島日報報導，香港警務處國安處高級警司李桂華表示，6日約有1,000名警員，在香港有執法行動。被捕人士涉及「攬炒十步曲」及「35+初選」兩個行動，警方拘捕53人包括45男8女，罪名包括「顛覆國家政權罪」。

港版國安法 黃之鋒 香港

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