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港警大舉拘捕民主派 中歐投資協定恐現陰霾

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
針對香港警方6日大規模拘捕民主派人士，目前流亡海外的羅冠聰、許智峯、張崑陽等三人連袂發表聲明，呼籲各國暫緩與中國大陸落實任何經濟協議。（取自羅冠聰臉書）
針對香港警方6日大規模拘捕民主派人士，目前流亡海外的羅冠聰、許智峯、張崑陽等三人連袂發表聲明，呼籲各國暫緩與中國大陸落實任何經濟協議。（取自羅冠聰臉書）

香港警方6日出動上千警力，大規模拘捕53名民主派人士引發國際社會譁然。目前流亡海外的三名香港民主派人士羅冠聰、許智峯、張崑陽連袂發表聲明，呼籲各國政府立即採取實際行動制裁需為此事負責的港府官員，並暫緩與中國大陸落實任何經濟協議。

日前才剛完成談判的中歐投資協定（BIT），未來能否順利獲得歐洲議會通過，恐因港府6日的行動增添新變數。

羅冠聰等三人針對香港警方6日的大搜捕行動，表示極度憤慨和強烈譴責。聲明稱，「今次打壓再一次證明了香港的一國兩制在中共威權下的淪喪，完全無視初選背後有60萬名香港人的民意支持。今次大拘捕近乎涵蓋整個光譜的民主派人物，可以堪稱是香港史上最大規模的打壓。」

「明顯地，政權希望消滅香港所有的異見聲音，將整個民主派陣營連根拔起，並以國安法寬鬆的入罪準則製造白色恐怖。」

三人在聲明中表示，這次事大濫捕的名單上還包括一名美藉律師。「由此可見，在國安法下不但香港居民的人身安全無法被保障，外國公民亦面對同樣的威脅。外國政府有必要重新審視香港的實際情況已經與中國無異。」

羅冠聰等三人並呼籲各國政府，「馬上採取實際行動包括但不限於制裁需要為此負責的官員和暫緩與中國落實任何經濟共同協議。」

羅冠聰表示，中歐投資協定需要歐洲議會批准才能正式生效，這次大搜捕可能直接影響協定審議進度。目前已有多名歐洲議會議員相繼就香港問題發聲，包括在歐洲議會擁有62席的ECR副主席Anna Fotyga。

Anna Fotyga除譴責港警這次大搜捕行動，促請歐盟制裁港府相關官員外，並要求就中歐中投資協定展開人權風險評估，尤其是針對香港、新疆及西藏三地。

歐洲議會另一名議員Guy Verhofstadt也表示，這起事件反映中共不會因為簽署國際條約而變得公開民主，他促請歐洲議會絕對不能通過中歐投資協定。

紐約時報早前就曾指出，中歐投資協定未來要正式生效恐困難重重。原因之一就是歐洲議會中有一大派反對這項協定，理由是這項協定在阻止中國侵犯人權方面做得不夠。

羅冠聰 國安法

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