快訊

新年首波寒流要到了！全台濕冷急凍 竹苗體感溫度-2度

港泛民派50人被捕 蔡英文呼籲民主夥伴一起撐香港

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

香港警方今早拘捕了一批泛民主派人士，約有50人。蔡英文總統今晚在臉書表示，凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自由。她呼籲全世界民主陣營的夥伴，一起來撐香港、為香港發聲，「不要讓香港僅存的自由空氣，眼睜睜消失在我們眼前。」

蔡總統表示，中國自改革開放以來，為了融入國際社會，對世界做過許多承諾，無論是所謂不稱霸、不擴張或是遵守各種國際組織的主流價值和遊戲規則，都是中國曾經承諾的事情。但是，這一年多來，國際上越來越多人對中國是否有誠意遵守承諾，都抱持懷疑的態度。

蔡總統說，這次大規模的拘捕，顯示出北京當局徹底毀棄了當年「50年不變」的承諾。如果言而無信，又怎麼能期待國際社會善意的理解？「我也要告訴全世界的人們，台灣身處民主陣營的第一線，清楚感受到中國政府對承諾的寡信以及對香港自由的打壓；但此時此刻，我們不僅不會退縮，更會為了普世價值挺身而出。」

蔡總統表示，當獅子山下的人們同舟共濟，國際的民主陣營更該團結發聲。她要呼籲全世界民主陣營的夥伴，一起來撐香港、為香港發聲，「不要讓香港僅存的自由空氣，眼睜睜消失在我們眼前。」

香港 北京 蔡英文

延伸閱讀

誰「萊」作秀？蔡英文、朱立倫前發言人隔空駁火

柯文哲稱執政走鐘 蘇貞昌：成功防疫經濟正成長

遭柯文哲批走鐘 蘇貞昌：韓國第一大報也讚台灣

祝賀波洛西連任 蔡英文：新的一年台美關係繼續深化中

相關新聞

北京外送員工作中猝死 餓了麼：人道提供8700元

中國外送員悲歌再添一曲。外賣平台「餓了麼」旗下的一名北京外送員，半個月前在配送途中猝死。餓了麼事後強調無雇傭關係，基於「...

港泛民派50人被捕 蔡英文呼籲民主夥伴一起撐香港

香港警方今早拘捕了一批泛民主派人士，約有50人。蔡英文總統今晚在臉書表示，凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自...

港泛民派被捕 陳菊、林飛帆齊聲援

香港警方今天早上拘捕了約50位泛民主派人士。監察院長兼國家人權委員會主委陳菊臉書表示，請香港朋友堅持追求人權的信念，也請...

香港抓民主派人士 陸外交部：支持港警依法辦案

據香港電台報導，大陸外交部發言人華春瑩被問到香港警方國安處拘捕多名民主派人士，是否刻意懲罰挑戰北京政府的人，她以「純粹胡...

龐培歐批中歐投資協議脆弱 陸外交部：有無聞到酸味？

美國國務卿龐培歐近日稱中歐投資協議是一項薄弱的協議，歐洲工作者將會受到協議影響，無法真正避免被中國掠食。大陸外交部發言人...

【重磅快評】香港大逮捕只為初選 民主與顛覆劃等號？

香港今天大肆逮捕了去年七月參加民主派初選的候選人與主導者，至少53人被捕，罪名是涉嫌違反港區國安法的「顛覆國家政權罪」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。