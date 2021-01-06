港泛民派被捕 陳菊、林飛帆齊聲援

香港警方今天早上拘捕了約50位泛民主派人士。監察院長兼國家人權委員會主委陳菊臉書表示，請香港朋友堅持追求人權的信念，也請關心人權的民眾像支持台灣追求民主化，繼續撐香港；民進黨副秘書長林飛帆也在臉書說，台灣是時候思考建立一套台灣版的「香港民主人權法案」。

民進黨也發出聲明表示，香港已被紅色恐怖全面壟罩，進入政治寒冬，民進黨對香港前途深感憂慮，並對中共當局所為，感到最大的憤怒。民進黨指出，中共「預防性逮捕」行動完全把民主人權視為無物，是以「法治」為遮羞布，行惡法治理之實，必須受最嚴厲譴責。

陳菊表示，「在黑暗中，我們堅持走向人權的光」，當年美麗島大審中，她始終相信自己無罪，因為追求的人權信念，是跨越國界的普世價值，也獲得世界民主陣營的聲援。

陳菊指出，她要向香港的朋友說，面對今日的大逮捕，請堅持追求人權的信念、相信自由的珍貴；也請國際上所有關心人權的朋友，像當年支持台灣追求民主化，請繼續撐香港。

林飛帆表示，中共對香港治理已經迫使香港進入「中國內地化」的新常態，中共昨天的鎮壓，正是針對國際社會新變局的「閃電戰」，用意在快速改變現狀，造成難以逆轉的既定事實；國際社會對中國和香港的態度也有所調整，特別是美國的方向已然改變。

林飛帆說，面對這些根本性的情勢變化，台灣真的應該重新思考、盤整對港政策的整體戰略，從「兩岸關係為導向」的思考轉向為「台灣在國際民主陣營的角色」的思考。

民進黨指出，中共不斷摧毀香港民主自由價值和挑釁國際秩序，恣意羈押逮捕所有擁護香港民主團體和人士，宛如台灣當年「白色恐怖」威權時期的重現。

民進黨要求，中共及港府必須立即停止任何鎮壓公民社會的極權作為，讓香港公民社會恢復原有不受威權脅迫的自由法治狀態。民進黨會支持政府持續增強援港的各種作為；也呼籲社會持續關注香港的動態。