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香港抓民主派人士 陸外交部：支持港警依法辦案

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。（中新社資料照片）
大陸外交部發言人華春瑩。（中新社資料照片）

香港電台報導，大陸外交部發言人華春瑩被問到香港警方國安處拘捕多名民主派人士，是否刻意懲罰挑戰北京政府的人，她以「純粹胡扯」回應。華春瑩表示，香港是法治社會，有關機關有權依法採取行動，維護香港安全和穩定。

對於身兼律師的美國公民關尚義亦被帶走，是否會擔心為中美關係帶來新的不確定性，華春瑩在大陸外交部例行記者會上表示，目前中美問題或者不確定性的根源很清楚，希望美方一些人正確理性看待中國發展和兩國關係，停止炮製各種各樣理由，無端政治打壓和遏制中國。中美關係保持健康穩定發展是兩國人民和事業的期待，希望美方重拾理性與中國共同努力，推動兩國關係重回正常健康發展軌道。

至於美國新任國務卿提名人選布林肯，在社交網站批評港府的行動，指總統當選人拜登將與港人站在一起，反對北京鎮壓民主的行為。華春瑩則表示，其他國家無權說三道四和干涉，希望美方尊重事實和法治，即使美國憲法第一修正案亦表明，言論自由並非絕對，挑釁、誹謗和煽動言論不受保護。她認爲，依法辦案在任何國家、法治社會，都應該受到支持，而不是受到干預。

香港 華春瑩

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