龐培歐批中歐投資協議脆弱 陸外交部：有無聞到酸味？

美國國務卿龐培歐近日稱中歐投資協議是一項薄弱的協議，歐洲工作者將會受到協議影響，無法真正避免被中國掠食。大陸外交部發言人華春瑩6日對此回應，「你聽了這個話有沒有聞到一股酸味？」並強調各方普遍認為這是中歐經貿合作的里程碑，是多邊主義的勝利。

澎湃新聞報導，龐培歐日前接受外媒採訪時表示，「當我們矚目盯著它看時，就能發現中歐投資協議是項薄弱不堪的協議，協定內容並沒有真正保護歐洲工作者不受到中國共產黨的掠奪。我們太在意我們的工人、我們的員工、我們的製造業、我們的智慧財產權，簽訂這項薄弱的協定將會促使中國繼續從事同樣的活動。」

對此，華春瑩於6日主持的大陸外交部例行記者會上表示，「你聽了這個話有沒有聞到一股酸味？」她說：「中歐投資協議不能保護歐洲的工人，那麼難道美國對歐洲部分國家的部分產品加徵關稅，就能夠保護歐洲的工人嗎？」

華春瑩指出，中歐雙方經過7年多的共同努力，結束了中歐投資協議的談判，達成了一份平衡、高水準和互利互贏的投資協定，它不僅展現了中方推進高水準對外開放的決心和信心，也將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水準的營商環境、更有力的制度保障和更加光明的合作前景，得到了中歐雙方各界以及國際社會的高度評價，各方普遍認為這是中歐經貿合作的里程碑，是多邊主義的勝利。

華春瑩強調，在疫情重創全球經濟的艱難情勢下，中歐投資協議的達成有利於促進世界經濟復甦、有利於維護多邊主義，也有利於捍衛以規則為基礎的開放型世界經濟。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。中方願意與包括歐方在內的各方一同繼續積極開展合作，做大共同利益的蛋糕，實現更高水準的互利共贏。