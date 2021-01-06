江啟臣對逮捕港人喊話：能得人心才能長治久安

關於香港警方今晨以涉嫌違反港版國安法為由，大舉逮捕50餘人一事，國民黨對此表達高度關切，如果港府的執法會造成寒蟬效應、實質限縮香港社會民主發展的後果，都是國民黨所不樂見的。國民黨主席江啟臣呼籲北京及港府處理時應特別謹慎、包容，不要破壞香港的自由民主，他也向北京喊話：「要能夠得到人心，才能長治久安。」

國民黨強調，長期以來即秉持支持香港自由民主的立場，深切關心港人處境，近幾年來，香港民主自由的未來發展確實有令人憂慮的部分，國民黨認為「要得到人心，才能長治久安」，任何破壞言論自由、傷及個人自由，皆有礙香港民主發展，呼籲北京與港府應避免限縮或破壞香港自由民主的未來發展。

國民黨認為，港府之前曾表達過「初選會令未來選舉不公平」的看法，基本上是過度憂慮了，因為從台灣的經驗來看，初選過程對民主制度的功能，整體而言是正面的；香港民主若要繼續發展，一定要容許在社會穩定的基礎上進行制度創新，穩定的政黨競爭會讓香港社會更自由、更有活力，不但民主派可以辦初選，建制派也應該辦初選，如此形成穩定的兩個或數個政黨，香港的民主才能成長茁壯，陸港關係也能夠更穩健發展。

國民黨也指出，任何民主政黨都會以在議會過半，達到監督政府的最佳效果為目標；如果僅因施政可能會受到強力監督，就限制港民表達自由和建立穩定政黨體系的理想，不但是過度反應，而且也得不償失。

國民黨強調，基於中華民國憲法、和香港的淵源、陸港關係與兩岸關係的連動，國民黨長期關注港人處境，也一直密切注意港府的施政。

國民黨呼籲港府，港版國安法的使用應該要極為審慎，「顛覆國家政權罪」則要有最嚴格的界定，畢竟香港自主性和行政程序的透明如果不再令人信服，傷害的不只是香港的民主自由，也會波及兩岸關係。