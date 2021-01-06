【重磅快評】香港大逮捕只為初選 民主與顛覆劃等號？

香港今天大肆逮捕了去年七月參加民主派初選的候選人與主導者，至少53人被捕，罪名是涉嫌違反港區國安法的「顛覆國家政權罪」，這讓人聯想起五年多前的維權律師抓捕行動，目的無非是殺雞儆猴，但香港的聲譽恐怕一夕跌至谷底，而中國大陸也恐將為此付出昂貴的代價。

民主派在前年反送中運動方興未艾時刻舉行的區議會選舉取得壓倒性勝利，於是想在去年原應舉行的立法會選舉中複製這樣的勝利，提出「民主派35+公民投票」(初選) 計劃，在去年7月11、12兩天初選投票，共52個候選人角逐5區及衛生功能界別等的提名，當時港人有61萬人前往投票，選出了30民主派候選人。

眾所皆知，立法會選舉以疫情為由延期了，初選結果無用武之地，而立法會議員都在人大常委會解釋下獲得延任一年的權利，其後發生楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌四名民主派議員被人大宣告喪失資格事件，餘十九位民主派議員也以抗議為由宣布總辭。

然而，那次初選卻似觸犯了北京的禁忌，所有候選人以及主辦者都被逮捕，罪名就是用了當時初選時才公布實施十天的港區國安法的條文；目前看來，初選所以有罪，似乎只是因為它竟敢在國安法公布的十天後，堂而皇之的舉行，儼然不將國安法放在眼裡！

香港特區行政會議成員、資深大律師湯家驊今早受訪時說，暫時看不到民主派初選如何違反《香港國安法》，但他並不清楚其間是否涉及其他犯罪行為，因此大眾不應只看表面而遽下定論。因為目前不知道初選籌備當中或籌集資金有否涉及其他犯罪行為。

湯家驊的說法堪稱謹慎，沒有看到所有證據之前，的確不宜隨意作出斷論。但若說一項作為黨派提名參考的一次民主初選，就涉犯了國家安全的天條，無論如何，都像是一個莫須有的罪名。

因為這次的逮捕就像是將民主選舉中的候選人，都當成了一個匪窩中的匪徒，因此必須一網打盡。難道有此等顛覆政權的可能？一場初選中的所有參賽者在參賽之前，都參與了一次陰謀顛覆的預謀，然後依據合謀的計畫各司其職地展開競選行動？亦即，難道邀請選民前往投票所投票以取得出線資格，也讓國家安全陷入危殆？

這豈不是宣告，民主投票的自身就是顛覆政權的行為？這又豈不是將民主與

顛覆劃了等號；果若如此，那就不只是作為投票對象的候選人涉及犯罪，連投

票的選民也成了犯罪嫌疑犯了，那何不將61萬的投票人，都一併繩之以法？

查閱港區國安法的這一條顛覆條文，它規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪，而其臚列的四個行為中，唯有第三款的「嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能」，可以牽強附會地跟初選沾上一點邊，或許初選一不小心地「干擾」了特區政府的職能，但這何其荒謬？

蘇東巨變後，東歐國家步向民主，曾制定了一些除垢法，旨在清除前共產時期的人事與罪行，但如今逮捕選舉候選人的行動，倒像是逆向的除垢，想要除掉香港僅存的一絲民主聲息。

但就如湯家驊所說，不宜遽下定論。北京要如何向世人展示它走向一個真正的大國的風範，這一次的逮捕行動後的司法審訊，將是一次重大的檢驗，如果它被證明只是一個毫無證據的鎮壓，那麼中國就不可能真的復興，而北京所歌頌的中國夢，也絕不會是全人類所企慕的夢！