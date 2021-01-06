港大肆拘捕泛民人士 中聯辦指涉違反顛覆國家政權罪

針對港警大動作逮捕50多名香港泛民主派人士，香港中聯辦今日表示，被拘捕人員已涉嫌違反港版國安法第22條規定的顛覆國家政權罪，對於港警採取的執法行動給予堅定支持，並指這維護了國家安全與香港社會整體利益。

據人民日報報導，香港中聯辦發言人表示，沒有國家安全，就沒有香港的長期繁榮穩定。「我們堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持將有策略地組織或實施癱瘓政府的涉嫌違法人員，與一般受誤導參加初選投票的民眾區分開來」，並稱相信廣大香港市民能夠看清戴耀廷等人的「險惡居心」和對「香港社會的危害」，共同自覺維護國家安全，維護香港社會整體利益。

發言人最後強調，港版國安法頒佈實施後，香港開啟了由亂向治的轉折。證明了只有全面準確落實港版國安法、堅定嚴格執行港版國安法，國家安全、香港社會安定和市民安寧才能得到切實保障，「一國兩制」才能在正確的軌道上行穩致遠。