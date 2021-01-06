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大陸外交部：反對並譴責美台政治軍事對話
美國國務院當地時間5日宣布，將與台灣於當地時間6日（台北時間7日）通過視訊進行「政治軍事對話」。對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上表示，中方對此堅決反對並予以強烈的譴責。
華春瑩說，美方這麼做將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，中方對此堅決反對並予以強烈的譴責。
華春瑩稱，台灣問題事關中國的主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要最敏感的問題。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，以免進一步損害台海穩定和中美關係。中方將根據形勢的發展作出必要的反應，堅決地捍衛國家的主權安全利益。
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