港保安局長指 泛民派被捕52人為顛覆國家政權活躍份子

香港警方國安處6日清晨大動作逮捕52名泛民主派人士，據香港明報報導，香港保安局長李家超直接將這52人扣上「顛覆國家政權活躍分子」的大帽子，指其「圖謀以歹毒計劃癱瘓特區政府」，港府不得不採取行動。

報導稱，李家超6日下午在會見媒體時，形容警方此次是拘捕「顛覆國家政權活躍分子」，相關者「圖謀以歹毒計劃癱瘓特區政府」，通過「攬炒十步曲」、「35+」，通過他們協定的初選，取得立法會過半席次後，「不顧一切，只一心否決特區政府『財政預算案』，令特首下台，特區政府停擺，令政府不能履行職能」。

李家超表示，「攬炒十步曲」提及以大規模街頭暴動和其他手段，讓香港「攬炒」（意指玉石俱焚），相關行動是有組織和有計劃讓香港陷入深淵。如果「歹毒」計劃得逞，將讓香港社會經濟遭受嚴重破壞，警方的行動是必要和必須的。

李家超並強調，港府絕不容忍顛覆國家政權罪行，此罪行嚴重，港府定會迎頭打擊、嚴厲執法。

香港文匯網指出，去年7月11日至12日，香港民主派一連兩天舉行立法會「初選」，香港特區行政長官林鄭月娥當時就曾警告，所謂「初選」的目的，如果是達到「35+」選舉結果，目標是阻撓港府所有政策，就可能違反香港國安法中顛覆政權罪行。

林鄭月娥當時還表示，大家有權投票，但選舉必須公平公正，不容許任何做法干擾立法會選舉，而香港選舉制度沒有初選機制。

香港民主派就原定去年舉行的香港立法會選舉，於2020年7月11至12日舉行所謂的「初選」，希望透過初選程序來確定由誰代表參與立法會選舉，以確保能獲得過半數席次，亦即超過35席，也就是俗稱的「35+」。從而對香港特區政府施加更大壓力，迫使港府回應「五大訴求」。這項初選據稱有61萬人次投票，但並不具法律效力。