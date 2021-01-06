港大肆拘捕泛民人士 陸委會：東方明珠淪東方煉獄

香港警方今日大舉逮捕50多名因涉嫌違反港版國安法的人士，其中包含多名泛民主派的港人。陸委會對此批評，惡行惡狀將使香港由「東方明珠」，變成怵目驚心的「東方煉獄」

港警今晨大肆拘捕超過50名泛民主派人士，指他們涉嫌顛覆國家政權，正在服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒的住所亦遭到搜查。

陸委會今日午間發表聲明，表示我方及國際社會同感震驚，並譴責任何壓迫民主人權的惡霸行徑。港版國安法動輒以顛覆國家政權罪名打擊民主人士，不僅凸顯香港基本法對港人權利的保障形同具文，其惡行惡狀更使香港由「東方明珠」，變成怵目驚心的「東方煉獄」。

陸委會並說，倘香港民主自由持續淪喪，並影響其國際金融中心地位，對中國大陸沒有半點好處。相關方面應審慎收斂，否則終遭惡果反噬。