民主派初選淪抓捕事由 海外港人憂寒蟬效應

香港6日清晨傳出至少52名參與或主導民主派初選的人士遭港警國安處警員上門拘捕。香港元朗區議員伍健偉被捕前的臉書直播顯示，港警直指他參與2020年民主派為立法會選舉舉辦的初選，而港警稱該初選的目的是要「否決任何政府財政預算案或議案，從而逼使行政長官辭職」。

黃之鋒的臉書編輯6日上午也發文表示，港警早上以黃之鋒違反國安法為由，到他的住處進行了將近1.5小時的搜查。由於黃之鋒目前仍在監獄服刑，他的團隊認為他有可能在監獄中被警方調查。

曾參與2020年民主派初選、但目前已流亡海外的張昆陽告訴德國之聲，這波大抓捕再次突顯「一國兩制已滅亡」。他說：「民主派去年舉辦的立法會初選並不是為了顛覆國家政權，而是要證明民主派各陣營團結一致。」

張昆陽質疑，當初有超過60萬香港民眾參與了民主派的初選，所以這是否代表有超過60萬的香港民眾也會被香港政府以違反國安法為由起訴? 他向德國之聲表示：「這起大抓捕的目的，顯然是想徹底鏟除整個民主派。」

目前在德國留學的香港公民團體「鍵盤戰線」前發言人鄺頌晴在接受德國之聲訪問時也說，她無法理解為何舉辦一場初選就算是「顛覆國家政權」。她說：「建制派2020年也舉辦了立法會初選，但港府卻未以相同罪名將建制派的參與者定罪。」

鄺頌晴擔憂，這波大抓捕會在香港社會中制造寒蟬效應，因為大多數人都未預期所有參與民主派初選的人會被當局以國安法抓捕。她告訴德國之聲：「這些被捕的民主派人士，都是在敏感議題上，最勇於發言的人。港警今日大規模抓捕他們是為了讓整個香港社會噤聲。他們被逮捕後，香港社會將不再有人領導反對政府的勢力。」

張昆陽與鄺頌晴都坦言，目睹昔日一起共事的夥伴被港府以國安法大規模抓捕，讓他們「既無言又擔憂」。張昆陽告訴德國之聲：「如果我仍在香港，我今天一定也會被抓。」

目前在加拿大麥基爾大學從事法律與極權主義博士後研究的香港學者張語軒告訴德國之聲，香港警方今日大規模抓捕民主派人士的行為顯示，港府「政治化」的執法與他們所謂的「法治」是不相符的。他說：「很顯然的，北京對香港的打壓已擴大到更多領域。」

香港警察宣布下午兩點半將交代抓捕逾50人涉違反國安法的相關細節。

港警造訪《立場新聞》與民調機構辦公室

根據香港電台報導，除了大規模抓捕52名民主派人士外，港警6日上午也造訪香港《立場新聞》的辦公室，稱該機構涉入一宗國安法案件。港警要求《立場新聞》簽署一份文件令，並下令《立場新聞》在7天內提出一些文件。

不過，港警表示，他們暫時不會搜查《立場新聞》的辦公室，也不會帶任何人來協助調查。《立場新聞》總編輯在簽署了法庭文件後表示，他必須先了解內容，並諮詢律師意見。

此外，港警到負責2020年民主派初選的香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室進行搜查。該研究所的副執行總裁鍾劍華今早在電台節目稱，去年民主派初選結束後幾天，該研究所已將約60萬參與初選投票的選民個資完全銷毀，存有選民個資的電腦硬碟也被機器壓碎，所以香港選民無須擔憂個資外洩。鍾劍華也表示，7日早上將到警署協助案件調查。

《香港眾新聞》與《星島日報》都報導，港警國安處的警員也逮捕了美籍人權律師關尚義（John Clancey）。報導稱，關尚義曾擔任去年協調民主派初選的「民主動力」的司庫。

香港電台還報導，香港政府行政會議的成員湯家驊6日在香港一個電台節目中表示，他暫時看不到民主派的初選如何違反《香港國安法》，但他不清楚會否涉及其他犯罪行為，所以不應看表面就下定論。

湯家驊說，他認為否決政府議案是正常行為，並稱看不到為何否決議案會顛覆特區政府的政權，讓政府癱瘓。但他也表示，如果否決所有的政府撥款，導致港府沒有資金進行管治工作，那這些行為可能被視為嚴重干擾政權機關履行職責。

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