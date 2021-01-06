港警登門香港蘋果日報等三媒體 要求限期交出相關文件

香港警方今日清晨除大舉逮捕約50名民主派人士，還前往香港《蘋果日報》及網路媒體《立場新聞》、《獨立媒體》等三家媒體遞送法庭「交出令」，要求簽收法庭文件，限期提交指定文件協助調查國安法相關案件。

據《立場新聞》報導，上午9時許，4名便衣警員來到《立場新聞》位於觀塘辦公室門外，表明是國安處人員，並在要求下展示委任證，派發法庭「交出文件令」。《立場新聞》稱，該份「交出文件令」要求不得向外披露內容。

在被問到會否有其他行動，包括要求搜查辦公室時，登門警員稱，今天的行動只要求簽收法庭手令。警方整個行動歷時約10 分鐘，期間沒有進入《立場新聞》辦公室，也未要求向任何人問話及帶走任何人士協助調查。

香港《蘋果日報》總編輯羅偉光表示，上午約9時半，有3名警員來到《蘋果日報》大樓放下兩份命令文件讓同事簽收，但並未進入大樓搜查，管理層會與律師商討處理。

據稱，上午約9時半，也有5名警員來到《獨立媒體》辦公室，要求總編輯黃俊邦簽署一份文件，內容是警方向法庭申請的「交出文件令」，要求7日內交出國安法相關案件的文件；法庭亦命令禁止披露「交出令」內容。