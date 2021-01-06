涉違反港版國安法 黃之鋒住所今遭警方搜查

前香港眾志秘書長黃之鋒正在監獄服刑，其臉書編輯團隊6日發文，香港警方今早以涉嫌違反「港版國安法」為由，到黃之鋒住所搜查近1.5小時。另，香港警方今天清晨拘捕至少50名民主派人士，指其涉嫌顛覆大陸國家政權罪。

臉書專頁顯示，由於黃之鋒目前正在石壁監獄服刑，可能在獄中被警方調查，律師團隊目前正跟進事件。

星島日報報導，今早被捕的香港民主派人士包括戴耀廷、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、胡志偉、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、梁國雄、岑子杰、岑敖暉、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、馮達浚、張可森以及王百羽等。

民主派於去年7月11日及12日舉行立法會選舉初選，約有61萬人投票，超過去年區議會選舉民主派所得167萬多票的三成。

當時，華盛頓郵報評論，面對北京鎮壓可能升級，仍有60多萬港人參加香港泛民主派初選投票，「這是公民意志與勇氣的歷史性展現。」