罕見！ 大陸官媒批評河北疫情發布不即時、不透明

近日已爆發數十起例新冠肺炎確診病例的河北省，因疫情發布懈怠成為眾矢之的。由新華社主辦的《新華每日電訊》更罕見地連兩天發表評論，質疑河北省疫情發布不公開、不透明、不及時、不準確。

河北省應對這次疫情的態度，這幾天引發大陸輿論普遍不滿。北京青年報5日深夜發出的報導就指出，「在推遲了兩個小時後，河北省石家莊市在2021年1月5日晚上22時召開了疫情防控工作新聞發布會。」

報導稱，「這是石家莊出現本土病例後，石家莊召開的首場疫情發布會。會議推遲兩個小時，時長約1刻鐘。」石家莊市政府新聞發言人王建峰在記者會一開始，也先為記者會延遲召開公開道歉。

《新華每日電訊》則在5日、6日連續兩天對河北省疫情發布作為發表評論，並兩度搬出中共中央總書記習近平對疫情發布的要求：「要完善疫情信息發布，依法做到公開、透明、及時、準確。疫情防控是一場人民戰爭，只有充分保障公眾知情權，滿足公眾信息需求，才能取信於民、凝聚共識、增進信心」。

《新華每日電訊》5日下午發表的評論文章「單日新增『14+30』，期盼河北盡快召開疫情發布會 」，委婉批評在突然成為防疫焦點地區後，河北省卻一直未召開疫情防控發布會，任由各種信息在坊間流傳。

文章稱，「去年疫情暴發之初，有些地方因為信息發布遲緩，導致疫情失控，教訓深刻」；「如今在信息發布方面，河北應該學習這些成熟經驗，儘快發布公眾關注的相關內容」。

在石家莊市5日晚間22時終於召開了一場僅約15分鐘的疫情防控工作新聞發布會後，《新華每日電訊》6日的評論形容這場記者會是「千呼萬喚始出來」。

評論表示，「儘管一些久候多時的市民和網友覺得，短短十幾分鐘的發布會信息量比較有限，還有一些疑問有待進一步回應，但與之前遲遲不發聲相比，當地有關部門畢竟邁出了信息公開的重要一步。」

文章稱，河北省短時間內突然增加多起確診病例，讓很多原以為疫情威脅已消失的人再次緊張起來。只有政府部門及時發布信息，才能安撫社會情緒，避免謠言干擾抗疫大局。

《新華每日電訊》並指，「不容否認，（河北省）前幾天的信息公開確實有待提升，尤其有關部門未能及時公布確診人員的地區、活動軌跡等，未能滿足公眾的知情權。」

文章並拐灣批評河北省，「在與新冠病毒較量近一年後，防疫工作不能表現得像個『新手』」；「一場疫情發布會是否經過了精心籌備，發布會是否只是走形式，發布會質量高不高，領導幹部作風實不實，群眾一眼就能看透」。