52名香港民主派人士遭捕 疑與民主派初選有關

根據多家港媒報導，50名被逮捕的民主派人士包含立法會民主派初選的發起人前港大教授戴耀廷以及多名參選人。據悉，他們被控涉嫌違反《香港國安法》中的「顛覆國家政權罪」。

6日清晨6點多，民主派區議員袁嘉蔚、梁晃維、民主派初選參選人何桂藍、劉穎匡及香港民主黨紛紛在社群媒體上，發布港警國安處警察上門拘捕多名民主派人士的消息。

流亡英國的香港民主運動人士羅冠聰第一時間在推特發文表示，由於黃之鋒也參與了民主派的立法會初選，所以目前仍在坐牢的他，很有可能會被港警增加違反國安法的相關罪名。

羅冠聰在推特上寫道：「這波大抓捕背後的邏輯很可能是：參與民主派立法會初選等同於試圖爭取讓民主派在立法會中席次過半，而在北京眼中，此舉已構成『顛覆國家政權罪』。專制政權的思維非常恐怖，國際社會必須做出回應，並追究中國共產黨在這波大抓捕中的責任。」

香港《立場新聞》報導，香港元朗區議員伍健偉的臉書直播顯示，港警在上門拘捕他時，指伍健偉在2020參與民主派初選，而港警稱這場初選的目的是要「否決任何政府財政預算案或議案，從而逼使行政長官辭職」。

根據《香港國安法》的條文規定，涉嫌違反國安法的「顛覆國家政權罪」，情節重大者最高能被處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。積極參與者則會被處3年以上10年以下有期徒刑。其他參加者則會被處3年以下有期徒刑丶拘役或者管制。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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