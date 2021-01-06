聽新聞
test
0:00 / 0:00

律師：孟晚舟「認罪協議」 可能是陷阱

德國之聲 / 德國之聲
圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

（德國之聲中文網）溫哥華律師加裡‧伯廷（Gary Botting）在周一出版的《全國郵報》（National Post）上撰文稱，如果孟晚舟承認做錯了事，將給自己留下刑事犯罪記錄，這樣一來，任何國家都可以此為由採取不利於她的行動。伯廷曾出版過多本有關引渡法的書籍。

《華爾街日報》12月3日報導，消息人士透露，美國司法部正在與華為財務長孟晚舟談判一項協議，允許她從加拿大返回中國，但交換條件是她必須承認被指控的部分不當行為。

伯廷在文章中說，美國這樣做可能是給孟晚舟設下的一個圈套。他本人在律師從業生涯中，有過類似的「痛苦教訓」。他寫道，從他曾參與經手的幾宗案例中，可以看出，一旦接受這樣的交易，可能會帶來怎樣的潛在風險。

其中一個案例的當事人--一家承建歐中油氣管道的施工商被指控行賄。同孟晚舟一樣，在美國要求下，這位企業家在加拿大機場被逮捕。律師接受了美方提出的認罪協議後，他在入獄當天即獲釋，但後來他卻僅因錯過一次法庭會期而被判刑一年。

另一個案例中，加拿大一公司財務經理在美被起訴後被拘捕，雖在簽署認罪協議後立即獲釋，但她的丈夫--公司的CEO此後卻因她的供詞被控欺詐罪判刑，至今仍在服刑。

因此伯廷認為，「孟晚舟的名字必須從起訴書中刪掉」，否則即便加拿大司法部長下令解除對她的指控，美國仍可以再次三番追究她，」只要她踏上任何一個與美國簽有引渡協議的國家土地」。

據《南華早報》報導，2018年12月孟晚舟首次保釋聽證期間，伯廷曾向孟的律師團隊提供咨詢。不過他本周表示，已不再為孟晚舟工作，對美國所提交易的細節也不知情。

伯廷在文中寫道：「愈發明顯的是，對華為的起訴是一個政治舉動，旨在阻止其在5G市場獲得成功，讓美國企業在這一新興領域佔據主導。美國顯然錯估了起訴孟晚舟會帶來的巨大麻煩。」

對孟晚舟案的「認罪協議」，中國官方並未正面置評，但中國外交部發言人華春瑩12月初在一次例行記者會表示，《華爾街日報》的報導，讓人想起法國阿爾斯通高管皮耶魯奇所著《美國陷阱》中的情節。此話似乎影射美國提供的選項是一個「陷阱」。

2013年，法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）在紐約被美國聯邦調查局逮捕，指控他涉嫌商業賄賂。此後多位阿爾斯通高管與美國達成認罪協議，他們的供述成為證據，法庭判罰阿爾斯通7.72億美元。同時，阿爾斯通的電力業務也被美國競爭對手通用電氣收購。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

對台統戰工作 陸：壯大台灣「愛國統一」力量

中共中央今日印發修訂後的「中國共產黨統一戰線工作條例」。在「對台統一戰線」當中，新增廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣...

77億貪官 一審判死

前中國華融資產管理公司董事長賴小民昨一審被判處死刑。他被控非法收受人民幣十七點八八億元（約新台幣七十七億元），是中...

打不打大陸疫苗？台商先考量隔離

大陸四日開始為在陸台灣民眾施打新冠疫苗，福州、廈門最早開始，共接種兩劑，比照大陸民眾免費。但比起免費接踵，台商更關心打了...

陸統戰新任務 推進和統

繼陸方透過國台辦記者會拋出「統一法」風向後，中共中央昨印發新修訂的「中國共產黨統一戰線工作條例」，在對台統戰新增「發展壯...

律師：孟晚舟「認罪協議」 可能是陷阱

溫哥華律師加裡‧伯廷（Gary Botting）在周一出版的《全國郵報》（National Post）上撰文稱，如果孟晚舟承認做錯了事，將給自己留下刑事犯罪記錄，這樣一來，任何國家都可以此為由採取不利於她的行動。伯廷曾出版過多本有關引渡法的書籍。

疫苗統戰？陸優先給免費施打 台商最關心：能縮短隔離嗎

大陸國台辦宣布，針對「重點人群」啟動大規模接種疫苗行動，優先接種對象包含台商在內的台灣同胞，其中廈門、深圳等部分台商協會，已通知會員可登記接種，重慶與昆明協會也在調查會員接種意願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。