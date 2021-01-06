律師：孟晚舟「認罪協議」 可能是陷阱

（德國之聲中文網）溫哥華律師加裡‧伯廷（Gary Botting）在周一出版的《全國郵報》（National Post）上撰文稱，如果孟晚舟承認做錯了事，將給自己留下刑事犯罪記錄，這樣一來，任何國家都可以此為由採取不利於她的行動。伯廷曾出版過多本有關引渡法的書籍。

《華爾街日報》12月3日報導，消息人士透露，美國司法部正在與華為財務長孟晚舟談判一項協議，允許她從加拿大返回中國，但交換條件是她必須承認被指控的部分不當行為。

伯廷在文章中說，美國這樣做可能是給孟晚舟設下的一個圈套。他本人在律師從業生涯中，有過類似的「痛苦教訓」。他寫道，從他曾參與經手的幾宗案例中，可以看出，一旦接受這樣的交易，可能會帶來怎樣的潛在風險。

其中一個案例的當事人--一家承建歐中油氣管道的施工商被指控行賄。同孟晚舟一樣，在美國要求下，這位企業家在加拿大機場被逮捕。律師接受了美方提出的認罪協議後，他在入獄當天即獲釋，但後來他卻僅因錯過一次法庭會期而被判刑一年。

另一個案例中，加拿大一公司財務經理在美被起訴後被拘捕，雖在簽署認罪協議後立即獲釋，但她的丈夫--公司的CEO此後卻因她的供詞被控欺詐罪判刑，至今仍在服刑。

因此伯廷認為，「孟晚舟的名字必須從起訴書中刪掉」，否則即便加拿大司法部長下令解除對她的指控，美國仍可以再次三番追究她，」只要她踏上任何一個與美國簽有引渡協議的國家土地」。

據《南華早報》報導，2018年12月孟晚舟首次保釋聽證期間，伯廷曾向孟的律師團隊提供咨詢。不過他本周表示，已不再為孟晚舟工作，對美國所提交易的細節也不知情。

伯廷在文中寫道：「愈發明顯的是，對華為的起訴是一個政治舉動，旨在阻止其在5G市場獲得成功，讓美國企業在這一新興領域佔據主導。美國顯然錯估了起訴孟晚舟會帶來的巨大麻煩。」

對孟晚舟案的「認罪協議」，中國官方並未正面置評，但中國外交部發言人華春瑩12月初在一次例行記者會表示，《華爾街日報》的報導，讓人想起法國阿爾斯通高管皮耶魯奇所著《美國陷阱》中的情節。此話似乎影射美國提供的選項是一個「陷阱」。

2013年，法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）在紐約被美國聯邦調查局逮捕，指控他涉嫌商業賄賂。此後多位阿爾斯通高管與美國達成認罪協議，他們的供述成為證據，法庭判罰阿爾斯通7.72億美元。同時，阿爾斯通的電力業務也被美國競爭對手通用電氣收購。

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