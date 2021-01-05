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瀋陽增1本土無症狀感染者 專家：疫情潛伏期長

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
瀋陽市民眾在氣溫零下20度中排隊等候核酸檢測。（香港文匯網）
瀋陽市民眾在氣溫零下20度中排隊等候核酸檢測。（香港文匯網）

遼寧瀋陽今日（5日）新增1例本土新冠病毒無症狀感染者，該例確診病例為因慢性病辦理住院時核酸檢測而發現陽性。大陸國務院指導組專家研判，瀋陽這次疫情情況複雜，潛伏期長且發病快、病程長，有病例多次檢測而不能被發現，病例卻突然發生。

據香港文匯網，瀋陽此輪疫情絕大多數均由上月23日確診的境外輸入病例尹某相關聯，且尹某在入境後集中隔離期間兩次核酸檢測結果均為陰性，並於結束隔離後十天才確診。瀋陽市疾病預防控制中心副主任王萍表示，據國務院指導組專家研判，瀋陽這次疫情情況複雜，呈現潛伏期長且發病快、病程長等特點，有的病例多次檢測不能被發現，病例卻突然發生。其他地區也有類似情況，有的地區連續核酸檢測11次才被發現。

報導稱，瀋陽多例確診病例都經過數次核酸檢測才最終確診。如12月28日報告的6例確診病例，其中張某、白某及李某3人均為在第3次例行核酸檢測時結果才呈陽性，而12月28日報告病例琴某則在第4次核酸檢測時才呈陽性並確診。及至昨日（4日）公布的確診病例袁某，曾分別在12月28日和1月1日兩次到醫院進行核酸檢測都是陰性，緊接着在1日晚間的瀋陽市第一輪全員檢測中才呈陽性。

針對這樣的情況，瀋陽市目前已對採樣的小區特別是採樣點位迅速進行了封閉消毒，對同一時間採樣的其他9人按照風險人群進行隔離管控，同時對整個區域人員進行第二輪核酸檢測，1：1進行採樣。

目前，瀋陽市已從昨日開始了第二輪全員核酸檢測。今日瀋陽市衞健委新聞發言人毛印百在發布會上介紹，瀋陽市第一輪全員核酸檢測已採樣近713萬人，其中完成核酸檢測近670萬人，除1月4日發布的1例陽性外，其他均為陰性。

瀋陽市防疫指揮部今日早間發布了18號令，指出在醫院管理、隔離管控、交通出行、核酸檢測等方面出台更嚴格、更精準、更有效的管控措施。其中規定，從即日起，對瀋陽作為第一入境點且目的地為外省、省內外市的入境人員，實施「14+7」天集中隔離觀察，期間進行3次核酸檢測、2次血清抗體檢測，食宿費用自理。並嚴格規定中風險地區和重點管控區域人員一律不允許離開。

疫情 國務院 中風

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