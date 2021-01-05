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對台統戰工作 陸：壯大台灣「愛國統一」力量

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。圖／取自新華社
中共總書記習近平。圖／取自新華社

中共中央今日印發修訂後的「中國共產黨統一戰線工作條例」。在「對台統一戰線」當中，新增廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，並要「不斷推進祖國和平統一進程」。

據人民網報導，上一版本的統戰工作條例是2015年中共中央印發的「中國共產黨統一戰線工作條例（試行）」，新版本當中拿掉「試行」兩字。上版本與新版本關於對台統戰工作的敘述也有所不同。

上一版本的對台統戰工作指出：「貫徹執行中央對台工作大政方針，堅持一個中國原則，反對『台獨』分裂活動，廣泛團結台灣同胞，鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎，在實現中華民族偉大復興進程中完成祖國統一大業。」

新版本當中的對台統戰敘述則為：「貫徹執行黨中央對台工作大政方針，堅持一個中國原則，廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，同心實現中華民族偉大復興。」

新版本比起舊版本，統戰台灣民眾的對象包含海內外，並稱要壯大愛國統一的力量。舊版本中有「鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎」，新版本則沒有類似字句，反而強調「愛國」，且要「不斷推進祖國和平統一進程」。

除此之外，新版本中，海外統一戰線的主要工作有「遏制『台獨』等分裂勢力，維護國家核心利益」的敘述；前一版本中的描述為「引導華僑、歸僑和僑眷致力於祖國現代化建設及和平統一大業，推進全球反『獨』促統活動」。

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