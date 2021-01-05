紐交所取消三大電信下市 陸：反映制度隨意和不確定

紐約證交所日前宣布，不會要求中國三大電信運營商退市，大陸外交部發言人華春瑩今日表示，美國一些政治勢力持續打壓在美上市外企，反映其規則制度的隨意性、任意性和不確定性。

大陸外交部今舉行例行記者會，華春瑩被問及相關議題時指出，美國的國際金融中心的地位有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。

華春瑩說，對中國公司的打壓行為，對中國相關公司直接的影響是相當有限的，但將損害美國國家利益和自身形象，也將損害美國資本市場的全球地位。希望美方尊重法治、尊重市場，多做維護全球金融市場秩序、保護投資者合法權益和有益於全球經濟穩定發展的事。

此外，中國移動也發出公告，收到紐約證券交易所通知已經更新先前決定，紐約交易所與有關監管當局進一步諮詢後交易所監管部門不再計劃推進針對中移動美國存託股票的除牌行動。中國移動將繼續在紐約交易所上市及交易。